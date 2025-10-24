Alejandra Osborne ha sorprendido al hablar sobre Arian David, su hermano pequeño y el hijo en común de Gabriela Guillén y de su padre, Bertín Osborne. La mayor de las Osborne Domecq no ha faltado a la presentación de Urluminour, un nuevo método de detección contra el cáncer. Una enfermedad que vivió muy de cerca y que fue el motivo del fallecimiento de su madre, Sandra Domecq.

Aunque las hermanas Osborne siempre han sido muy discretas a la hora de hablar sobre su vida privada -y sobre la de su padre, ya que defienden que la intimidad de su progenitor no las concierne a ellas-. Sin embargo, ahora Alejandra -la mayor-, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su hermano pequeño, al que quiere conocer.

Alejandra Osborne se sincera sobre su hermano pequeño, el hijo de Bertín y Gabriela. (Foto: Gtres)

Alejandra Osborne zanja las dudas sobre su hermano pequeño

La llegada al mundo de Arian David fue, en un comienzo, un litigio para sus padres. Bertín, antes del nacimiento del menor, dejó claro que no iba a ejercer como padre, ya que por su edad no le correspondía. Unas palabras que cayeron en Gabriela Guillén como un jarro de agua fría, que le declaró la guerra al padre de su unigénito.

Sin embargo, este pasado verano sorprendieron al protagonizar una portada juntos, en la que presentaron a su vástago en común. Una noticia que impactó y mucho al entorno del artista, que se alegró de este paso de Osborne -de reconocer a su hijo, posar junto a él para no esconderlo y darle normalidad a su reciente paternidad-.

Gabriela Guillén y Bertín presentan a su hijo David. (FOTOS: GTRES/ PORADA ¡HOLA!)

«Me pareció muy bonita y me alegré muchísimo. Todo empezó como muy feo y había que dar la visibilidad de que todo está normalizado. Fue una cosa inesperada, pero como decía mi madre, un niño siempre es una alegría. A mi padre le ha gustado conocerle -refiriéndose al menor-«, ha reconocido Alejandra Osborne, que leyó la entrevista de su padre y de la empresaria de Paraguay.

Aunque ha dejado claro que no va a ser ella quien opine sobre las decisiones de los padres de su hermano pequeño, ya que «no quiere entrar» y considera que «no es nadie» para decir lo que tienen que hacer, sí que ha sorprendido al confesar que espera conocer al pequeño.

Bertín Osborne y su hija Alejandra en ‘Emparejados’. (Foto: Antena 3)

«Yo no tengo ningún problema, habrá que organizado el momento adecuado, en un sitio adecuado. Pero vamos, yo feliz», ha desvelado. Una respuesta que ha sorprendido ya que, hasta ahora, ninguna de las hijas de Bertín había hablado públicamente sobre su intención de conocer al pequeño.

Sin embargo, este reencuentro no parece ser a corto plazo. Alejandra ha dejado claro que no será posible en las próximas fiestas navideñas, pues tienen planes muy distintos: «En Navidad es complicado porque siempre las pasamos con la familia de mi madre, pero se va a hacer seguro».