Apenas unas horas antes de convertirse en el gran protagonista del estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero, Bertín Osborne ha sido visto a las puertas del domicilio de Fabiola Martínez en Madrid. Una imagen inesperada pero muy significativa, teniendo en cuenta el momento mediático que atraviesa el cantante y presentador, marcado por la reciente exclusiva en la que decidió presentar públicamente a su hijo en común con Gabriela Guillén.

El veterano artista, que esta noche se sentará frente a Pablo Motos en Antena 3, ha reaparecido acompañado de un gesto de discreción y, sobre todo, de respaldo emocional en la figura de su ex mujer, Fabiola. Con ella mantiene una relación de cordialidad y complicidad desde que pusieron fin a su matrimonio en 2021, pero que ahora, en medio de la tormenta mediática, parece cobrar un valor añadido.

Bertín Osborne en Madrid. (Foto: Gtres)

La visita no ha pasado desapercibida, pues se produce en un contexto de máxima exposición para Osborne. Apenas dos semanas atrás, protagonizaba la portada de la revista ¡Hola! junto a su hijo David, fruto de su relación con la esteticien paraguaya Gabriela Guillén. Un reportaje que, aunque buscaba normalizar la presencia del niño y darle su lugar dentro de la familia Osborne, levantó una oleada de críticas. Muchos acusaron al presentador de utilizar la exclusiva como un intento de limpiar su imagen pública o incluso de obtener beneficios económicos, en medio de sus conocidas deudas con Hacienda. Bertín aseguró que su único objetivo era evitar que el pequeño creciera «escondido» o «marginado». Consciente de los errores cometidos en sus primeras reacciones -cuando llegó a afirmar que no quería ejercer de padre a su edad-, Osborne ha querido dar un paso al frente y mostrar su compromiso con el bienestar del menor, aunque siempre bajo su propio prisma: asume la responsabilidad, pero no pretende ejercer una paternidad activa al 100%.

En medio de estas circunstancias, la figura de Fabiola se revela esencial. La madre de sus hijos Kike y Carlos ha demostrado en más de una ocasión ser un apoyo sólido en los momentos difíciles del artista. Su encuentro de este lunes, en vísperas de una cita televisiva de gran repercusión, confirma que entre ambos existe una confianza que va más allá de la separación. De hecho, Bertín había llevado personalmente a su hijo Carlos al domicilio de la venezolana, reforzando su faceta de padre presente con los adolescentes que tuvo durante su matrimonio con ella.

Bertín Osborne en Madrid. (Foto: Gtres)

La expectación es máxima porque, esta misma noche, Bertín Osborne compartirá plató con Pablo Motos en el arranque de la temporada número veinte de El Hormiguero. Un hito histórico para el programa de Antena 3, que suma ya cerca de 3.000 emisiones y que inicia curso con novedades destacadas, como la incorporación de Esperansa Grasia con una sección diseñada para «marear a Pablo» o el consultorio con personajes creados por inteligencia artificial de Juan Carlos Ortega.

El cantante inaugurará así una semana cargada de estrellas en el espacio, que contará también con Sergio Ramos, Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido, Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito. Y, en los próximos días, por el plató pasarán nombres como Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika.