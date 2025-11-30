Las imágenes del Baile de Debutantes de París dejan al descubierto el look de Eulalia de Orleans

La cita que llevan meses esperando un grupo muy seleccionado de jóvenes, pertenecientes a familias de la jet set, ha llegado. Este sábado, 29 de noviembre, se ha celebrado el Baile de Debutantes en París y, como ya viene sucediendo en años anteriores, ha tenido sello español. Una de las representantes de nuestro país ha sido Eulalia de Orleans y Borbón, una joven perteneciente a la aristocracia, que tiene un fuerte vínculo con la Casa Real, y es que su padrino no es otro que el Rey Juan Carlos I. La joven ha brillado con luz propia en el hotel Shangri-La de París y también lo ha hecho gracias al espectacular vestido que ha elegido para la gran noche que marcará un antes y un después en su vida personal y también pública.

Para esta cita tan trascendental, Eulalia de Orleans y Borbón ha elegido un estilismo muy llamativo y que no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de una idea del prestigioso diseñador libanés Tony Ward que aunaba elegancia, sofisticación y que tenía un punto sexy. Esta última cualidad ha venido dada por el vertiginoso escote que llegaba casi hasta el ombligo. De costuras depuradas, el modelo estaba confeccionado con una delicada tela repleta de incrustaciones de cristales que aportaban mucha luminosidad. La parte superior era sin mangas y de escote halter y la inferior contaba con una falda lápiz que enmarcaba su figura. Desde la cintura, donde llevaba un pliegue estratégico que armonizaba la composición, salía una larga y voluminosa cola que arrastraba a su paso. Como complementos, de Orleans defendió a la perfección una imponente tiara de V Muse, una joyería que forma parte de las marcas que patrocinaron el evento.

La historia de la tiara

El origen de esta pieza de alta joyería se remonta al 1912, año en el que la elaboró el orfebre vienés Moritz Hübner. Cuenta con numerosos diamantes que están engarzados sobre una base de platino y oro y que originalmente pertenecían a la Orden del Espíritu Santo.

Eulalia Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes. (Foto: Instagram)

De diseño exquisito y majestuoso, está presidida por una gran flor de lis de la que parten otras dos, de menor tamaño, y el resto de líneas que las adornan. Un accesorio con mucho recorrido que anteriormente formó parte del joyero de la princesa María Ana de Parma.

Así es Eulalia de Orleans-Borbón

Eulalia de Orleans-Borbón ha sido una de las que ha recibido la deseada y selecta invitación para participar en el Baile de Debutantes que organiza la empresaria Ophélie Renouard desde 1992 en París. Allí se reúnen jóvenes pertenecientes a familias de renombre, bien sea por su linaje, por su éxito empresarial y alto poder adquisitivo o por su relevancia pública en ambientes de postín.

Este es el caso de la protagonista de estas líneas, que es descendiente de Álvaro de Orleans-Borbón —primo lejano del Rey emérito— y Antonella Rendinna, una mujer que pertenece a una importante dinastía de Puglia. Además, es tataranieta de la reina Isabel II de España y mantiene una muy estrecha relación con la familia Grimaldi. Tanto es así que incluso fue invitada de excepción al Baile de la Rosa, un evento que realiza anualmente la familia real monegasca, que tiene como finalidad recaudar fondos para causas sociales y que instauró en las tradiciones reales del Principado la princesa Grace Kelly en el año 1954.

Eulalia de Orleans-Borbón posando. (Foto: Instagram)

En la actualidad, Eulalia tiene tan solo 19 años. A pesar de esto, es una joven muy preparada y está muy enfocada en cultivar su mente. Habla ruso, español, alemán, inglés, francés e italiano y está estudiando Economía y Finanzas en St Andrews, una de las instituciones más prestigiosas de Escocia y donde se conocieron el príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer, Kate Middleton