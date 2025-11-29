Los VIP españoles que han participado en el baile de debutantes

La Ciudad de Luz calienta motores para una de las citas sociales más importantes del año. El próximo 29 de noviembre, el hotel Shagri-La va a acoger una nueva edición del Baile de Debutantes. Una velada en la que se presentan en sociedad jóvenes pertenecientes a la realeza, la alta sociedad y el mundo artístico y empresarial y que tiene a Ophélie Renouard como anfitriona. Una noche de sofisticación y elegancia en el antiguo palacio del príncipe Roland Bonaparte, con unas impresionantes vistas a la Torre Eiffel y en la que la solidaridad y el glamour van de la mano.

Las debutantes de este año

Este año se espera la presencia de varias jóvenes de origen español o vinculadas de manera más o menos directa a nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Eulalia de Orleans-Borbón, hija del empresario Álvaro de Orleans-Borbón, primo del Rey Juan Carlos. Además de ella, también se estrenarán en esta cita Almudena Dailly de Orléans, nieta de la princesa Beatriz de Orleans. La joven es hija de Pierre-Louis Dailly y de la princesa Adelaida de Orléans. Se sabe que ha elegido vestir de Dior para el Baile de Debutantes y que estará acompañada por su hermano Diego.

Otra de las debutantes de este año es la nieta de Carolina Herrera. Carolina B. Lansing, hija de Patricia Cristina Lansing, vestirá de Wes Gordon en esta noche tan especial y contará con el apoyo de su hermano pequeño, Marcus. Mención especial merece Gabrielle Janssens de Balkany descendiente de la princesa María Gabriela de Saboya y de los últimos reyes de Italia.

Españoles en el Baile de Debutantes

A lo largo de los años han sido varias las españolas que han participado en esta importante cita para la aristocracia y la alta sociedad. Entre ellas, por ejemplo, la hija mayor de Luis Alfonso de Borbón, que debutó el pasado año en esta cita en París. Eugenia de Borbón-Vargas disfrutó de la velada junto al archiduque de Austria Carlos Constantino de Habsburgo-Lorena.

Las hijas menores de Julio Iglesias, las gemelas Cristina y Victoria, causaron sensación en el año 2019 acompañadas por su primo Niccolo Iglesias, nieto de Carlos Iglesias. En el año 2017 fueron los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova los que brillaron en esta cita. Luis y Amina estuvieron acompañados por sus padres en este estreno internacional en el que derrocharon elegancia y estilo. Y en 2015 fue Almudena Lapique la que deslumbró con un diseño palabra de honor de Jorge Vázquez.

Han sido muchos los españoles que han pasado por esta emblemática cita, no solamente mujeres, sino también hombres. Es el caso de Mirko de Sajonia-Coburgo, Tomás Terry y González de Gregorio, Lucas Macaya Cisneros o Ignacio de Borbón. En cuanto a las mujeres, hay que destacar a Cósima Ramírez, María Juncadella, Tatiana Shin Botín-Sanz de Sautuola o Julia Puig.

Julia Puig en el Baile de Debutantes. (Foto: Gtres)

No podemos terminar este breve repaso sin recordar a la infanta Pilar. La tía del Rey Felipe VI fue la gran protagonista del Baile de Debutantes que se celebró en la localidad francesa de Biarritz en el año 1966. La hermana del Rey Juan Carlos deslumbró con un diseño azul con pedrería y una preciosa diadema de brillantes y zafiros.