El Baile de la Rosa lo ha vuelto a hacer. Ha logrado sorprender a todos sus asistentes con su temática, su decoración, los estilismos de sus anfitriones y cada uno de los elementos que han caracterizado una de las noches más emblemáticas del Principado de Mónaco. Esta velada es una de las pocas fechas sociales señaladas, junto a la Gala de la Cruz Roja, que tiene el país por lo que cada año ponen todo su cariño y dedicación en preparar la festiva tradición que inició Grace Kelly. Como cada edición del evento se reúne a toda la familia real monegasca junto a otros rostros conocidos y autoridades creando una atmosfera de clase, riqueza y mucho estilo.

Hasta su fallecimiento, Karl Lagerfeld fue el encargado de ambientar la fiesta; su amistad con Carolina de Mónaco le ha hecho ser el encomendado para esa misión todos estos años. Carolina cogió el testigo como organizadora de su madre. La que fuera actriz de la época dorada de Hollywood comenzó con esta tradición en 1954, poco después de celebrar su enlace con Rainiero III. Desde entonces el baile ha recaudado importantes sumas de dinero para la fundación de la princesa consorte, convirtiéndose en un escaparate de moda y fuente de ingresos. En sus primeros años, muchos actores acudieron a apoyar a su amiga y después, en una costumbre del folclore monegasco.

El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

Hay que tener en cuenta que esta fiesta reúne a personajes de las más altas esferas, pero no todos cuentan con invitación personal. Eso no significa que no puedan asistir, sino que deben pagar su entrada. Tanto los privilegiados con su propia tarjeta como los que adquieren su billete dejan en esa celebración una buena cantidad, ya que deben abonar 1.000 euros por cubierto. Unos fondos que le vienen muy bien a la Fundación de la Princesa Grace y así ayudar a los más necesitados.

El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

En esta ocasión el que ha cogido el relevo al icónico Lageferld ha sido Christian Louboutin el que tomó el mando decorativo y quien la logrado crear un escenario que recrea un baile al atardecer y que ha posado y disfrutado junto a los Grimaldi. Una estética que ha llevado al recinto Salle des Estoiles del Sporting Montecarlo palmeras, el mar y tonos rosáceos y naranjas para replicar lo que es una puesta del sol. Lejos de parecer una temática que no combinara bien con la elegancia, los invitados han derrochado glamour. Este año no hemos podido ver entre los asistentes a Agatha Ruiz de la Prada vestida al puro estilo disco de los 70, la decoración de esa edición, pero sí a grandes personajes y sus impecables looks.

El Principe Alberto y Charlene de Monaco en el El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

Charlene de Monaco ha elegido para la ocasión un traje discreto, pero con toques seductores. El vestido negro de palabra de honor, con escote corazón, llevaba una tela de encaje verde semitransparente. Esta cubría su hombro y pecho izquierdo y toda la parte inferior de la falda de la mujer de Alberto de Mónaco. Este por su parte ha optado por la elegancia y el estilo clásico, luciendo un smoking.

Christian Louboutin y Carolina de Monaco en el El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

Otra que ha cumplido con su característico savoir faire ha sido Carolina de Monaco. La anfitriona nunca defrauda con sus estilismos y este año lo ha vuelto a lograr. Con un vestido blanco parecía que venía de las islas griegas de la antigüedad. La silueta entallada en la cintura y fluida hasta el suelo le hacía lucir como una columna clásica. El escote asimétrico dejaba ver una manga abullonada en uno de sus lados bordada con hilo plateado y en el otro lado simulaba un escote berta, este también con detalles plateados al igual que la zona del bajo pecho.

Alexandra de Hannover y Ben Sylvester Strautman en el El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

Alexandra de Hannover no ha sido menos que las anteriores y ha querido vestir para la señalada cita un diseño en tono rosa pastel de Giambattista Valli. Con escote en pico, mangas caídas y abierta fruncidas y nido de abeja en todo el tronco de la joven. El bordado finalizaba en su cadera donde se unía a una sucesión de flores a tono y una falda voluminosa al puro estilo del diseñador italiano.

En contraste con la estética de Alexandra, Carlota Casaraghi ha sido más sobria. Su vestido de Channel negro vaporoso le ha dado un aire elegante y sofisticado. El traje de tirantes y escote redondo bajo llevaba su detalle llamativo en el pecho con un motivo que se repetía hasta su cintura, creando una red de pedrería sobre la gasa de seda.

Carlota Casaraghi y Beatrice Boromeo en el El Baile de la Rosa. (Foto:Gtres)

Al igual que la hija de Carolina de Mónaco, Beatrice Borromeo se ha decantado para su primer Baile de la Rosa por el tejido vaporoso rojo. El vestido firmado por Dior pertenece a la colección de alta costura de primavera-verano 2020 de la firma. Sus mangas anchas de chifón, su escote en «v» y pecho drapeado en sintonía con su falda fruncida hasta el suelo han hecho que la esposa de Pierre Casaraghi se vea espectacular, al igual que el resto de miembros de la familia. Una noche en la que se combina la tradición del país, la personalidad de su realeza y la distinción y elegancia de cada uno de los que acuden cada año al Baile de la Rosa.