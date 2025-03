El día que Judit Mascó tuvo que hacer la cobra a Alberto de Mónaco

Judit Mascó ha revelado públicamente una de las anécdotas de su vida más impactantes. La reconocida modelo hizo recientemente un repaso sobre su vida, su trayectoria profesional en el podcast Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez en La 2.

Fue entonces cuando contó que durante una fiesta muy importante un príncipe real europeo intento tener algo más con ella. Se trata nada más y nada menos que de Alberto de Mónaco.

La modelo ha contado algunos detalles porque tiene todo documentado porque llevó consigo una de sus agendas en las que anotaba sus compromisos y las fiestas a las que iba. Este hecho data en 1992 cuando estaban a bordo de un yate en Barcelona. «Ensayo general, el desfile, el traslado al estadio, todo lo que se hizo al día siguiente y la fiesta que se hizo en el puerto de Barcelona. Atracó un mega barco de lujo que era de Sports Illustrated, la revista que me llevó a mí a la fama. Yo ya llevaba trabajando con ellos algunos años, desde 1990», ha comenzado relatando Mascó. «Allí todos los deportistas de élite americanos estaban en la fiesta. Yo era la embajadora local de mi ciudad. Allí estuvieron todas las realezas, Alberto de Mónaco y yo por ahí», ha añadido.

«¿Cuántas cobras tuviste que hacer esa noche?», ha preguntado Henar Álvarez, que escuchaba con atención el relato de su invitada. «Pues mira, del pájaro este que acabo de citar, algunas. Fue muy pesado», ha señalado Judit, haciendo así referencia al marido de Charlene de Mónaco.

Tras esta inesperada, pero llamativa confesión de Judit Mascó, Henar le dio la oportunidad a la modelo de meter el rostro de Alberto de Mónaco en el congelador. Sin embargo, Mascó no accedió. «No creo que haga falta porque la vida no le está yendo muy bien», dijo.

Además de explicar esta anécdota, Judit Mascó cómo fueron sus inicios como modelo. «Empiezo haciendo bastante publicidad, anuncios de TV, me apuntan a una agencia y ellos creyeron que tenía posibilidades. Mis padres fueron muy valientes porque eran maestros y no tenían ni idea de esto. Me dejaron ir a Milán con otra modelo que era mayor de edad. Vinieron a verme varias veces. Ahí empezó me carrera internacional. Al principio parecía ser una pequeña aventura al final fue a más. Se nos fue de las manos porque me acabé dedicando a algo que jamás pensé que ocurriera», dio a conocer.