Los cuatro ‘herederos’ del príncipe Alberto de Mónaco

Las normas respecto a la sucesión en el Principado de Mónaco son muy estrictas. A día de hoy, es uno de los pocos países europeos donde todavía está vigente la Ley Agnaticia, que da preferencia al varón sobre la mujer en el trono -también esta ley se aplica en España-. Esto significa que de los dos hijos que el príncipe Alberto y Charlene han tenido, es el príncipe Jacques el que está por delante de su hermana, la princesa Gabriella, a pesar de que ella llegó al mundo un poco antes.

Pero más allá de la vigencia de esta ley, en Mónaco los herederos tienen que ser fruto de un matrimonio, lo cual deja fuera de la sucesión a cualquiera que no haya nacido en estas circunstancias. No así al margen de la herencia, siempre y cuando se les haya reconocido de manera oficial. Por ejemplo, a los dos hijos que el príncipe Alberto tuvo antes de casarse con Charlene -aunque lleven su apellido-, a la hija menor de la princesa Estefanía de Mónaco, o al hijo mayor de Carlota Casiraghi.

Alberto de Mónaco con su hermana Carolina. (Foto: Gtres)

La legislación monegasca

Tal como dictan las normas del Principado y según la reforma de la Carta Magna de abril de 2002, la sucesión al trono tras el fallecimiento del jefe del Estado o por su abdicación recae en la descendencia directa y legítima del príncipe reinante, por orden de primogenitura y con preferencia del varón sobre la mujer. En el caso de que no haya descendencia directa y legítima, la sucesión pasa a los hermanos del príncipe reinante y a sus descendientes directos y legítimos, con las mismas reglas.

Esto es así gracias a una modificación de la Constitución de 1962 propiciada por el príncipe Rainiero de Mónaco, para proteger la continuidad de su estirpe. La antigua norma limitaba la sucesión a los hijos del monarca y si éste fallecía sin descendencia sin haber asumido la jefatura del Estado, no podrían heredar ni sus hermanos ni sus sobrinos. Rainiero también rebajó la edad de sucesión a los 18 años.

Los hijos del príncipe Alberto

A pesar de que los legítimos herederos de Mónaco son los príncipes Jacques y Gabriella, el príncipe Alberto tiene otros dos hijos mayores fruto de relaciones anteriores. Se trata de Jazmin Grace y Alexandre Grimaldi, que no pueden sucederle, pero sí que son herederos de su fortuna. Alberto de Mónaco tiene una buena relación con ambos y en 2022 se le pudo ver posando de manera sonriente en un viaje a Nueva York con los dos. Un viaje, por cierto, en el que también estuvo Charlene, aunque no participó en este encuentro familiar.

Jacques y Gabriella, los legítimos

Hasta que en 2014 nacieron los príncipes Jacques y Gabriella la rama de la princesa Carolina de Mónaco era la que tenía más posibilidades de asumir la jefatura de la casa Grimaldi. A pesar de que Andrea, Carlota y Pierre no tienen título de príncipes ni tratamiento de alteza serenísima y de que estuvieron fuera de la sucesión durante un tiempo -porque la boda de sus padres no fue religiosa ya que Carolina seguía casada por la iglesia con Philippe Junot-, a falta de un heredero de Alberto de Mónaco habría sido Andrea el siguiente en la línea. Fue gracias al papa Juan Pablo II, que en 1993 emitió un decreto que reconocía la legitimidad de los tres hijos de Carolina y Stefano Casiraghi.

La boda del actual jefe de Estado y Charlene supuso el principio del fin de las posibles aspiraciones de Carolina de Hannover ante la posibilidad de que su hijo mayor ocupara la jefatura del Estado. Una posibilidad que se fue al traste tras el nacimiento de Jacques y Gabriella. Carolina, no obstante, ha sido siempre uno de los mayores apoyos del príncipe Alberto y ha ejercido muchos años como primera dama de facto.

Los príncipes de Mónaco con sus hijos. (Foto: Palais Princier).

Los dos príncipes son los únicos herederos legítimos al trono que ocupa su padre. A pesar de que Alberto tiene dos hijos más reconocidos y que llevan su apellido, Jacques y Gabriella sí tienen título y están en la sucesión. El motivo fundamental no es otro que haber nacido dentro del matrimonio.

A pesar de su corta edad, Jacques y Gabriella participan en muchos actos oficiales importantes y están muy acostumbrados a ser el foco de atención. Aunque es Jacques el heredero, el príncipe Alberto ha declarado en alguna ocasión que espera que en el futuro ambos hermanos se complementen y que Gabriella tenga un papel destacado en el funcionamiento de la institución.

El príncipe Alberto de Mónaco con sus hijos. (Foto: Gtres)

Alexandre Grimaldi, el más mediático

A pesar de que durante muchos años apenas se tuvieron noticias de la vida de Alexandre Grimaldi, de un tiempo a esta parte, el hijo mayor del príncipe Alberto se ha convertido en una figura habitual en entornos relacionados con el mundo de la moda. De hecho, incluso ha ejercido como modelo para su prima, Pauline Ducruet, con la que mantiene una relación muy estrecha.

Alexandre es fruto de la relación del príncipe con la ex azafata togolesa Nicole Coste -con quien mantuvo un romance prolongado en el tiempo- y es ahijado de la princesa Estefanía de Mónaco. En alguna entrevista ha comentado lo bien que se lleva con ella y lo divertida que es.

Aunque el príncipe Alberto le reconoció en 2005, fue a los 18 años cuando dejó de ser una figura anónima para pasar a primer plano. Alexandre empezó a conceder entrevistas tanto en solitario como con su madre, que se mostró muy crítica con la princesa Charlene y llegó a decir que no trataba de manera adecuada a su hijo. Unas declaraciones que provocaron el enfado de Alberto, aunque las aguas volvieron finalmente a su cauce.

Alexandre hubiera sido el heredero más directo del príncipe Alberto de no ser porque sus padres nunca se casaron. A pesar de que es consciente de su situación, mantiene una buena relación con él y no le gusta que le digan que es ilegítimo: «Ninguno de mis padres estaba comprometido ni en otro matrimonio y no cometieron adulterio», dijo en una entrevista.

Jazmin, tras los pasos de Grace Kelly

Jazmin Grace es la única de los hijos de Alberto de Mónaco que ha seguido la estela de su abuela, Grace Kelly. Aunque siempre se ha dicho que es Camille Gottlieb la que más se parece a la princesa, lo cierto es que es Jazmin Grace la que ha querido coger el testigo en el mundo de la interpretación. Eso sí, no con tanto éxito de momento como la malograda princesa.

El príncipe Alberto con su hija Jazmin Grace en Mónaco. (Foto: Gtres)

A diferencia de su hermano Alexandre, Jazmin Grace es fruto de un breve romance entre Alberto de Mónaco y Tamara Rotolo. La madre de Jazmin era camarera cuando conoció al príncipe durante unas vacaciones en la Costa Azul en 1991. Estuvieron juntos durante dos semanas y el fruto de esta relación fue Jazmin, que nació en 1992. No obstante, no fue hasta 2006 cuando Alberto la reconoció, después de un proceso que comenzó un año después de su nacimiento.

Fue tras la muerte del príncipe Rainiero y tras confirmarse la paternidad de Alexandre cuando Alberto reconoció a su hija, de la que estuvo alejado más de 10 años. Jazmin se crió en California, a miles de kilómetros de Mónaco, no como Alexandre, cuya existencia no era un secreto para el príncipe, pero sí para el público general.

A día de hoy Jazmin Grace tiene una buena relación con su padre y aunque vive lejos del Principado, sí que participa en algunas citas importantes. La vemos habitualmente en la Fórmula 1 y en otras celebraciones, tanto con el príncipe como con su hermano Alexandre. Ella sí se lleva bien con la princesa Charlene y, además, recibe una asignación de su padre para hacer frente a sus gastos. Un importe que le ayuda mucho mientras lucha por su sueño de convertirse en una actriz y cantante de éxito.