Tamara Rotolo: la gran olvidada en la vida de Alberto de Mónaco

El príncipe Alberto de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene están, una vez más, en el punto de mira. A pesar de que la pareja ha pasado parte de las vacaciones junta en la costa de Córcega con sus hijos, lo cierto es que los rumores de crisis no dejan de perseguirles. Especulaciones que se han visto intensificadas por el cierre de la cuenta en Instagram de la ex nadadora, así como la presencia del soberano en la fiesta de cumpleaños de su hijo mayor, Alexandre Grimaldi, junto a Nicole Coste. Sea cual sea la realidad, por el momento, el entorno directo del matrimonio no se ha pronunciado y es poco probable que lo haga.

Lo que está claro es que, de un tiempo a esta parte, Nicole Coste ha recuperado cierto protagonismo. Después de que el príncipe Alberto se molestara con la ex azafata por las declaraciones que hizo sobre la princesa Charlene por el 18 cumpleaños de su hijo Alexandre, poco a poco, las aguas han vuelto a su cauce. No solo se la ha visto en algunas citas importantes de la agenda del Principado sino que, además, ahora ha conseguido que el soberano no falte al último cumpleaños de su hijo y que le permita compartir con sus seguidores una instantánea de la reunión. Sin duda, una declaración de intenciones por parte de la togolesa, que siempre le ha dedicado buenas palabras a Alberto y de la que se habla como uno de sus grandes apoyos, le pese a quién le pese.

Nicole Coste con el príncipe Alberto / Gtres

Pero, más allá del paulatino protagonismo de Nicole Coste que, de alguna manera está reivindicando la posición de su hijo -que habría sido el heredero si sus padres se hubieran casado-, la que también estaba en la reunión es la otra hija de Alberto de Mónaco. Jazmin Grace Grimaldi suele ser más activa en las redes sociales que su hermano Alexandre, pero ella no tiene una madre tan polémica como Nicole Coste, sino todo lo contrario. Tamara Rotolo, madre de la joven, pasa mucho más desapercibida, pero es otra de las mujeres clave en la vida del soberano.

Un conquistador royal

Mucho antes de que la ex nadadora llegara a la vida de Alberto de Mónaco, al Príncipe le precedía su fama de conquistador. Fueron muchas las mujeres con las que se relacionó al hijo de Rainiero y Grace Kelly como la modelo Tasha de Vasconcelos, Brooke Shields, Sharon Stone, Kylie Minogue, Diana Ross e incluso Ana Obregón. Sin embargo, en esta larga lista de conquistas hay que añadir los nombres de dos mujeres anónimas, con las que Alberto tuvo dos hijos.

Jazmin Grace Grimaldi con Tamara Rotolo en Nueva York. / Gtres

Se trataba de Nicole Coste y de Tamara Rotolo. A Coste, la más polémica de las ex parejas del soberano, el Príncipe la conoció en el año 1997, en un vuelo de Niza a París. La togolesa era una de las azafatas del vuelo y cuentan que el entonces heredero quedó prendado de su belleza, tanto que le pidió el teléfono. Mantuvieron un intenso romance de varios años y, en 2003 nació Alexandre. Sin embargo, el príncipe Rainiero nunca estuvo conforme con la relación y fue él que obligó a Alberto a ponerle fin.

Antes de que comenzara la relación entre Nicole Coste y Alberto, el Príncipe conoció a la madre de su primera hija, Jazmin. Fue en el verano de 1991, cuando Tamara Rotolo estaba de vacaciones en el sur de Francia mientras cerraba los trámites del divorcio de su primer marido, David Schumacher.

Jazmin Grace Grimaldi con Tamara Rotolo en Nueva York. / Gtres

Hija de un matrimonio de origen italiano, Tamara había sido solista del coro del instituto donde llegó a cantar con Barry Manilow, pero también trabajó como camarera y agente inmobiliaria. De su breve romance veraniego -de apenas dos semanas- nació la primera hija del príncipe Alberto, Jazmin Grace, cuyo nombre es un homenaje a Grace Kelly. La situación de la joven fue muy diferente al principio de la de su hermano Alexandre, nacido más de una década después. De hecho, hasta que no cumplió los 11 años no pudo conocer a su padre cara a cara y no fue hasta los 14 cuando el Príncipe su confirmó la paternidad.

Y es que Tamara Rotolo tuvo que llevar a Alberto a los tribunales, aunque no consiguió que se hiciese las pruebas de paternidad. Ya en el año 2006 el Príncipe reconoció como hija a Jazmin, pocos meses después de hacer lo mismo con Alexandre. «Cuando nos conocimos, todo se redefinió. He echado de menos tener una figura paterna, pero las cosas han sido como debían ser», explicó la propia Jazmin en una entrevista.

Jazmin Grimaldi con el príncipe Alberto. / Gtres

A diferencia de Nicole Coste, que ha concedido varias entrevistas a lo largo de los años hablando tanto de su relación con el soberano, como de su hijo, Tamara Rotolo ha permanecido en un segundo plano. El Príncipe mantiene una estrecha relación con Coste, pero no se le ha vuelto a ver con la norteamericana, de la que solo se tiene noticia por lo que publica su hija en las redes sociales.