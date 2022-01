Jazmin Grace Grimaldi desvela los secretos de la relación entre los hijos de Alberto de Mónaco

De los cuatro hijos del príncipe Alberto de Mónaco, es Jazmin Grace quien suele compartir más detalles de su día a día a través de las redes sociales. En el caso de los pequeños, Jacques y Gabriella, es su madre, la princesa Charlene, quien en ocasiones publica entrañables instantáneas de la rutina de los Príncipes y Alexandre, el hijo que el soberano tuvo con la auxiliar de vuelo de origen togolés, Nicole Coste, tiende a ser más reservado con su vida privada.

Jazmin Grace ha querido celebrar el fin de año compartiendo en su perfil de Instagram, a través de los stories, una serie de imágenes que resumen sus experiencias a lo largo de los últimos doce meses. Una secuencia en la que no faltan instantáneas en compañía de su novio, de algunos viajes o con sus amigos, pero hay una que ha llamado especialmente la atención. Se trata de una fotografía en la que aparece junto a sus tres hermanos, tanto Alexandre como los príncipes Jacques y Gabriella.

En la imagen se ve a los cuatro hermanos sentados y sonriendo en un entorno campestre. Jazmin Grace luce vaqueros y mocasines y está peinada con unas trenzas. Alexandre, a su izquierda, viste ropa más veraniega, mientras que los pequeños aparecen algo distraídos y más abrigados, Gabriella con un anorak rosa y Jacques de azul. Es la primera vez que aparece una fotografía de los cuatro juntos y a tenor por las características del escenario, podría ser que fuera tomada en el 18 cumpleaños de Alexandre el pasado verano, aunque no hay confirmación al respecto. En aquel momento, Jazmin ya compartió en sus redes una instantánea con él. No han trascendido más detalles sobre la reunión de los hermanos, aunque no es ningún secreto que mantienen una estrecha relación, especialmente Jazmin Grace, que intenta visitar de manera habitual el Principado.

Por su parte, la madre de Alexandre comentaba hace algunos meses que su hijo está en constante contacto con el soberano, pero también con sus germanos: «intento que pase tiempo con sus hermanos. Jacques y Gabriella son aún muy pequeños, pero cuando Alexandre tiene la oportunidad de verles, juega con ellos». Fue en unas declaraciones a la revista Paris Match por la mayoría de edad del joven, en las que, además, arremetió contra la princesa Charlene -mientras esta se encontraba aún en Sudáfrica- , lo que ha provocado descontento en el Príncipe.

Habitualmente, Alexandre lleva una vida discreta, alejada del foco público, mientras que su hermana Jazmin Grace -a la que muchos encuentran gran parecido con Grace Kelly- está más expuesta. De hecho, se dedica de manera profesional al mundo del arte, como compositora, cantante y actriz. Jazmin Grace es la única de los hijos del príncipe Alberto que reside fuera de Mónaco, ya que, además, su madre es norteamericana.