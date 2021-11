No cabe duda de que el Principado monegasco está viviendo uno de sus momentos más difíciles. El pasado viernes el Príncipe Alberto hizo frente a uno de los días más especiales del año, aunque totalmente marcado por la ausencia de su esposa Charlene. El Día Nacional de Mónaco y sus respectivos eventos oficiales tuvieron lugar a lo largo de la mañana, aunque el soberano en esta ocasión no contó con la compañía de la Princesa, que según ha confirmado él mismo, está ingresada de nuevo. Así lo contaba en una entrevista exclusiva a la revista People, medio en el que finalmente ha decidido sincerarse y desvelar algunos detalles de la salud de su esposa que hasta ahora eran completamente desconocidos.

Aunque a priori se dijo que Charlene permanecía reposando en un lugar del que no se daba la ubicación por protección y seguridad, el Príncipe reveló que la consorte se encuentra en una clínica en Europa para recuperarse al 100% de su problema de salud. Una solución que habría tomado la Princesa por voluntad propia: “Ella ya había tomado su decisión, y solo queríamos que nos lo confirmara. Ella quería esto. Ella ya sabía que lo mejor que podía hacer era ir a descansar y tener un tratamiento médico real. Y no en Mónaco. Por razones de privacidad, tendría que estar en algún lugar fuera de Mónaco”, comenzaba explicando el hermano de Estefanía de Mónaco.

En los últimos días, la preocupación y los rumores sobre el estado de salud de Charlene fueron in crescendo. Y no es para menos, ya que la Princesa no había protagonizado ninguna aparición pública desde que aterrizó en Mónaco el pasado 8 de noviembre, reencontrándose con su marido y sus pequeños Jacques y Gabriella. Aunque desde la casa Grimaldi han querido preservar la tranquilidad y asegurar que la Princesa estaba bien, finalmente en Príncipe Alberto ha roto su silencio y ha confesado que su pareja ha recaído en el ámbito de la salud por un agotamiento físico y mental: “Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No podía dormir bien durante varios días, no estaba comiendo bien tampoco. Ha perdido mucho peso, lo que la hace más vulnerable a las enfermedades, como catarro, gripe o, Dios nos libre, COVID”, confesaba al medio estadounidense.

Después de haber pasado más de seis meses en Sudáfrica a consecuencia de una grave infección otorrinolaringológica, Charlene volvía al Principado con más fuerza que nunca y con muchas ganas de volver a abrazar a su familia, o eso parecía. Y es que el Príncipe ha asegurado que la consorte estuvo bien durante las primeras horas, pero que “luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien”. Un estado de salud que es fruto de “varios factores que son asuntos privados”. Una información que el soberano ya dejó caer en el Monaco Matin que Charlene: “Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. […] Hay fatiga, no solo física que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”.