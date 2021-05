Carlota Casiraghi sigue los pasos de su tía, Estefanía de Mónaco. Al menos de manera puntual. Virginie Viard acaba de presentar la nueva colección crucero de Chanel y como no podía ser de otra manera, la hija de Carolina de Mónaco, imagen de la firma, ha estado presente en el desfile. Sin embargo, no lo ha hecho en el front row, ni siquiera tampoco mediante uno de los encuentros filosóficos que suele organizar en los últimos tiempos. La joven se ha subido a las tablas y se ha convertido en improvisada -o quizás no tanto- protagonista del desfile gracias a una actuación musical junto a uno de los artistas más conocidos de Francia, Sébastian Tellier.

Junto a él, Carlota Casiraghi ha cantado una canción, la primera de todas las que han intervenido en este íntimo concierto, aunque no ha sido la única. Vestida con vaqueros y una blazer de lentejuelas negras, la hija de Carolina de Mónaco ha demostrado su capacidad artística, susurrando al micrófono junto al piano, en un alarde de sensualidad y elegancia. Un estilo muy diferente a los primeros pasos de su tía Estefanía sobre las tablas.

Después de Charlotte han actuado Vanessa Paradis, la cantautora Juliette Armanet y la artista belga Angèle. Un concierto que ha supuesto el broche final al desfile de Chanel, que se ha presentado mediante un vídeo debido a las circunstancias actuales.

Virginie Viard ha trasladado a las modelos y todo su equipo al entorno de Les Carrières de Lumières, una formación de rocas calizas ubicadas en la localidad de Baux-de-Provence. Se trata del mismo escenario que escogió Jean Cocteau para la película “El testamento de Orpheus”. Y es que la diseñadora se ha inspirado precisamente en Cocteau, con quien Gabrielle Chanel mantenía una relación muy especial. Además, ha asegurado que precisamente este filme le gusta mucho. «Una colección muy limpia, en dos tonos claramente diferenciados: el blanco brillante y el negro profundo», ha asegurado. Sin duda, una colección de extremos, no solo en lo que respecta a los colores, sino también a las texturas, que se entremezclan en los diferentes diseños.

Embajadora de marca

Fue a finales del pasado año cuando la Maison anunciaba la que era, sin duda, una de las noticias más esperadad: el nombramiento de Carlota Casiraghi como su nueva embajadora. Sin duda, una unión natural después de que su madre hubiera sido íntima amiga y musa de Karl Lagerfeld y de que ella misma hubiera estado vinculada a la historia de la marca desde su infancia. Al margen de ser imagen de Chanel, Carlota Casiraghi ha desarrollado una labor más completa, centrada en el ámbito cultural con los encuentros filosóficos, así como ahora con esta sorpresa musical.