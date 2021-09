La vuelta de la princesa Charlene al Principado de Mónaco sigue sin tener una fecha concreta. Desde hace varios meses, la esposa del príncipe Alberto permanece en Sudáfrica, donde viajó para prestar su imagen a una campaña en contra de la caza furtiva de rinocerontes. Sin embargo, su regreso a casa se vio interferido cuando contrajo una infección odofaríngera a consecuencia de la cual ha tenido que someterse a varias intervenciones y que, por ahora, no permite su regreso por los riesgos de un viaje en avión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Hace unos días, el Palacio Grimaldi confirmaba que la Princesa había sido de nuevo intervenida y que su familia la visitaría durante un tiempo. Poco después de revelarse que la intervención había ido bien, la propia Charlene compartía en su perfil de Instagram una serie de imágenes con motivo de la visita del príncipe Alberto y sus hijos. Una visita que la ha llenado de alegría pero que, sin embargo, ha sido muy fugaz. Ella misma confesaba a un medio sudafricano que su vuelta a Mónaco no podría producirse hasta el otoño, una noticia que no ha sido confirmada de manera oficial pero que ha alentado los rumores de crisis entre el matrimonio, sobre todo después de la entrevista de la tía del Príncipe -que apuntaba a un divorcio inminente- y a que se sepa que la ex del soberano, Nicole Coste, ha pasado gran parte del verano allí.

Al margen de los rumores de distanciamiento que, en especial la Princesa ha intentado desmentir a través de diferentes canales, la realidad es que su ausencia en Mónaco deja un importante hueco en la agenda que ha tenido que suplir el propio Alberto, en ocasiones junto a sus hijos, quienes ya van a retomar su actividad escolar tras el verano. Pero más allá de los actos oficiales del Principado, la ausencia de Charlene afecta especialmente a las iniciativas relacionadas con su fundación. Y precisamente en menos de dos semanas hay una importante cita que se va a perder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fondation Princesse Charlène (@fondationprincessecharlene)

Tal como confirman fuentes oficiales, el próximo día 16 de septiembre tendrá lugar la Copa Princesa de Mónaco. Se trata de un torneo de golf que se realiza en colaboración de la Fundación Princesa Charlene y la asociación Fight Aids Monaco, de la cual es presidenta la princesa Estefanía. El pasado año no se pudo llevar a cabo por la pandemia, pero en 2019 se realizó en formato ‘scramble’ y reunió a 18 equipos que lograron recaudar más de 300.000 euros que se destinaron a la renovación de la Piscina Municipal de La Turbie y a las clases de natación en el Instituto Awutu Breku de Ghana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fight Aids Monaco (@fight_aids_monaco)

Por ahora no son muchos los detalles que han trascendido sobre el evento, en el que se espera que la princesa Estefanía pueda tener un papel importante, dado su rol dentro de la organización Fight Aids Monaco. De esta manera, sería la hermana del soberano quien se convertiría en la protagonista de la velada, a la espera de confirmar otros asistentes. Junto a Estefanía podrían participar, además de sus hijos, el príncipe Alberto y los pequeños Jacques y Gabriella, pero, por ahora, no hay información oficial al respecto. Como tampoco la hay sobre la posible asistencia de algún otro representante de los Grimaldi. El que seguramente sí esté es el hermano de Charlene, Gareth Wittstock. Él mismo ha sido el encargado de compartir en sus redes sociales algunos datos del esperado evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gareth Wittstock (@gwittstock123)

A pesar de la ausencia de Charlene, su hermano está asistiendo a numerosos de los actos en los que suele estar la Princesa. Un ejemplo claro es el concierto que se celebró en el Principado el pasado mes de julio cuando la Princesa ya no estaba y al que su hermano sí que asistió. De la misma manera que le vimos en otras citas importantes o incluso a su hija Kaia con los príncipes Jacques y Gabriella en el GP de Mónaco.

Y es que el hermano de Charlene tiene una presencia muy destacada en el Principado, de manera que no sería extraño que el próximo día 16, ante la más que esperable ausencia de la Princesa, será él quien esté al pie del cañón.