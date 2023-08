Nicole Coste vuelve a echar leña al fuego en uno de los momentos más complicados para el príncipe Alberto de Mónaco y su esposa. En medio de nuevos rumores de crisis entre la ex nadadora y el soberano, la azafata togolesa, madre de Alexandre Grimaldi, ha recurrido a las redes sociales para escenificar un idílico e inesperado reencuentro familiar. Ha sido con motivo de la celebración del 20 cumpleaños de su hijo, que recientemente concedía una entrevista en la que aseguraba que no era ilegítimo y donde hablaba de la buena sintonía que mantiene con su padre.

Una reunión familiar de la que la ex pareja del soberano ha dejado constancia en su perfil en una conocida red social y en la que, como era de esperar, no se ha visto a la princesa Charlene. Algo que no resulta extraño, dado que la togolesa ha arremetido en alguna ocasión contra la esposa del Príncipe, a la que ha acusado de no tratar bien a su hijo. No obstante, a pesar de esta tensa relación entre ambas, las dos mujeres han ‘coincidido’ varias veces en los últimos meses en actos en Mónaco, aunque no se las ha visto directamente juntas. Una prueba clara de que Alberto sigue teniendo muy presente a su ex, aunque sea como apoyo y amiga.

Nicole Coste en un acto en Mónaco. / Gtres

Coste ha compartido una secuencia de tres imágenes que, más allá de mostrar cómo ha sido la celebración del cumpleaños de Alexandre, están cargadas de simbolismo. En la primera de las fotografías, tomada durante un almuerzo o cena al aire libre, se ve a Alexandre al final de la mesa, junto a su padre, el príncipe Alberto -con un polo rojo y muy sonriente y relajado-, que aparece sentado al lado de su ex pareja. No faltan en la fotografía Jazmin Grace Grimaldi -hija del príncipe Alberto y Tamara Rotolo-, así como otros dos jóvenes, que podrían ser los hijos del anterior matrimonio de Nicole Coste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)

Ha llamado especial atención la tarta de la celebración, ya que tiene un glaseado en blanco y rojo, así como el escudo de los Grimaldi. Un detalle que resulta muy significativo en este caso, dado que recientemente Alexandre ha declarado que no es un hijo ilegítimo, a pesar de que por circunstancias no está en la línea sucesoria. Hay que tener en cuenta que, dado que sus padres nunca se casaron, según la legislación del Principado, Alexandre, aunque lleve el apellido Grimaldi, no puede estar en la línea de sucesión, ni llevar título de príncipe. De esta manera, es el príncipe Jacques el sucesor de su padre.

Sin embargo, si las circunstancias hubieran sido diferentes, Alexandre podría haber optado a la sucesión, dado que en Mónaco todavía está vigente la Ley Agnaticia, que da preferencia al varón sobre la mujer. Por eso, en teoría, en un escenario distinto, Alexandre habría sido el hijo varón mayor del soberano. Debido a esto, la tarta puede verse como un símbolo del lugar que le habría correspondido y, por tanto, una clara alusión hacia la princesa Charlene, cuyo hijo sí ocupa legítimamente el puesto de heredero.

Tarta de cumpleaños de Alexandre Grimaldi./ Redes sociales

La presencia de Alexandre y Jazmín Grace Grimaldi, los dos hijos que el Príncipe de Mónaco tuvo fuera del matrimonio, antes de casarse con la ex nadadora, ha sido una constante en el Principado desde que el soberano los reconociera y les otorgase su apellido. Mientras que Jazmín es bastante activa en las redes sociales y se dedica al mundo de la interpretación, Alexandre había mantenido, hasta ahora, un perfil más discreto. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo por la actitud de su madre, esta situación ha cambiado, lo que, según varias fuentes, ha puesto en un punto delicado a la princesa Charlene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)

De hecho, en su última entrevista en la revista Point de Vue, dejó claro que lo lógico es que fuera reconocido porque su padre es el Príncipe y, por tanto, llevar su apellido. Además, aseguró que no estaba dispuesto a tolerar que nadie le llamara ilegítimo: «Yo no soy ilegítimo, porque cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio», recalcó en sus declaraciones. No era la primera vez que posaba para los medios, ya que, por su 18 cumpleaños, su madre organizó una entrevista en la misma publicación en la que criticó a Charlene y que le supuso un disgusto con el príncipe Alberto, aunque las aguas finalmente volvieron a su cauce.

Un matrimonio en tela de juicio

Esta reunión familiar se ha producido en un momento en el que el matrimonio entre Alberto y Charlene está especialmente cuestionado. A pesar de que la pareja está más que acostumbrada a lidiar con rumores de crisis, en los últimos días varios medios han publicado que la distancia entre ellos es cada vez mayor y que la Princesa incluso se habría mudado a Suiza. Una información que no ha sido confirmada oficialmente -ni se espera que se confirme-, pero que llama la atención después de que algunos portales hayan sacado a la luz sendos reportajes del Príncipe con su mujer y sus hijos menores disfrutando de unas vacaciones en las costas de Córcega.

Pese a que no se sabe cuál es la situación real, lo que está claro es que la ausencia continuada de Charlene en todo lo que tenga que ver con los hijos mayores de Alberto -no es la primera vez que no está-, es un indicativo de que debe existir algún tipo de tensión, de la misma manera que la Princesa se resiste a compartir su tiempo con la mayor parte de miembros del clan Grimaldi. Sea como sea, de lo que no hay duda es de que Alberto tiene ‘otra familia’.