La presencia de Alexandre y Jazmin Grace Grimaldi, los dos hijos que el príncipe Alberto de Mónaco tuvo fuera del matrimonio antes de casarse con Charlene, ha sido una constante en el Principado desde que el soberano los reconociera y les otorgase su apellido. Sin embargo, mientras que Jazmin Grace no ha sido una figura especialmente incómoda para la Princesa, Alexandre sí que ha generado más de una situación complicada para Charlene, según ha ido trascendiendo a lo largo de los años, particularmente por la actitud de su madre, Nicole Coste.

La ex del príncipe Alberto de Mónaco ha mantenido a lo largo de los años una relación muy estrecha con el soberano, que se ha ocupado de que tanto a ella, como a su hijo, nunca les faltase nada. Sin embargo, las declaraciones que Nicole hizo a la misma revista que ahora ha llevado a portada a su hijo hace algunos años, supusieron un varapalo para Alberto. En ellas, la azafata aseguraba que Charlene -que permanecía en Sudáfrica recuperándose de su enfermedad-, no se portaba bien con su hijo y que lo discriminaba. El príncipe Alberto se molestó mucho con ella, ya que, aunque era consciente de que la entrevista se iba a producir, no sabía que sería en este tono. Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce.

Tanto es así que Nicole ha retomado su ‘estatus’ en Mónaco y recientemente la vimos ‘compartiendo’ escenario con la propia Charlene, vestida de rojo en una de las citas más importantes de la agenda del Principado, el Baile de la Cruz Roja. Toda una declaración de intenciones por parte de la ex pareja de Alberto, que tiene claro que quiere poner sobre la mesa que sigue siendo una parte fundamental en la vida del soberano, aunque sea extraoficialmente.

Una actitud que mantiene su hijo Alexandre, que con esta entrevista ha reivindicado, en cierta medida, su papel. A pesar de que es consciente de que no forma parte de la línea de sucesión ni tiene posibilidad alguna de heredar el trono de su padre -pese a que es su hijo mayor y los varones tienen prioridad para ostentar la jefatura del Estado en virtud de la Ley Agnaticia-, Alexandre tiene claro que no es un hijo ilegítimo. El joven lleva el apellido de su padre, gracias sobre todo a los esfuerzos de su madre, que hace dos décadas peleó públicamente para que fuera reconocido.

Ahora el hijo mayor de Alberto de Mónaco ha vuelto a primera plana para conmemorar su cumpleaños y hablar de su futuro en la revista Point de Vue. «Mi padre se apellida Grimaldi, así que lo lógico es que yo lleve su apellido», ha sentenciado contundente, muy seguro de su identidad. De hecho, está dispuesto a llevar a los tribunales a los que no lo reconozcan como tal. «Yo no soy ilegítimo, porque cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio», ha dicho el joven, que considera que esa palabra es insultante.

Charlene y Alberto de Mónaco juntos en un acto.

Pese a que no tiene ningún papel oficial, Alexandre sigue de cerca lo que ocurre en el Principado. En estos momentos, estudia en el Reino Unido empresariales, pero ha confesado que, durante una época sintió cierta curiosidad por ejercer como modelo, como otros jóvenes ‘royal’ como Nicolás de Dinamarca. Aunque su futuro está aún por definir, Alexandre tiene claro que le encantaría tener su propia organización benéfica, algo que, por cierto, está muy institucionalizado en Mónaco. Centrado en sus estudios, no obstante, no descarta que su futuro pase por trabajar junto a su padre: «Déjame obtener un título y hablaremos de ello. Todos los amigos de mis hermanos mayores que tienen padres empresarios trabajan con sus padres o sus familias y están muy contentos. Así que no me preocupa», ha recalcado.

Aunque el protagonista de la entrevista es Alexandre, Nicole también participa en el reportaje. Nicole asegura estar muy orgullosa del joven, al que no crió sola, sino junto a sus otros dos hijos. La ex azafata solo tiene buenas palabras con su ex pareja, el príncipe Alberto de Mónaco, al que considera un buen padre. Sin embargo, en esta ocasión, ha obviado toda referencia hacia la princesa Charlene, con la que en el pasado fue muy crítica.