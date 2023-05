Nicole Coste tensa la cuerda entre Alberto y Charlene de Mónaco

Nicole Coste vuelve a la carga. La ex pareja del príncipe Alberto se ha dejado ver en una de las citas más importantes del Principado de Mónaco, el Gran Premio de Fórmula 1. Un evento al que no han faltado los sobrinos del Príncipe, así como su esposa, la princesa Charlene, que ha sorprendido con un nuevo cambio de look, con el cabello bastante más oscuro de lo habitual.

La presencia de la ex azafata togolesa no debería llamar la atención, de no ser por la ‘guerra abierta’ que la madre de Alexandre Grimaldi mantiene con la esposa del príncipe Alberto. Nicole Coste ha sido durante mucho tiempo una de las personas más cercanas al soberano pero, en los últimos años, su actitud ha generado cierta incomodidad en Mónaco, sobre todo, por algunas declaraciones que hizo a una revista al cumplir su hijo la mayoría de edad, en un momento en el que la ex nadadora estaba en una situación de salud complicada.

En esta ocasión, la madre de Alexandre Grimaldi se ha dejado ver en el circuito, sonriente junto a varios de los coches. Ha sido ella misma la que ha compartido algunas imágenes a través de su perfil público y, como era de esperar, su presencia no ha pasado desapercibida, sino que ha generado cierta polémica por un posible encuentro con Charlene que, en principio, no se ha producido. Al menos, no hay noticia de ello.

Sin embargo, lo que ha quedado claro es que Nicole Coste no está dispuesta a renunciar ni a su estatus, ni a la posición que ha conseguido a lo largo del tiempo, gracias a su estrecha relación con el soberano, que siempre se ha hecho cargo de todos los gastos de la togolesa y su hijo, incluso antes de que lo reconociera oficialmente. Es más, en la entrevista que Coste dio con motivo de la mayoría de edad de Alexandre, la ex azafata se deshizo en halagos hacia Alberto y destacó el parecido entre el Príncipe y su hijo.

Una entrevista en la que Nicole Coste atacó duramente a la ex nadadora y dijo que discriminaba a su hijo. Algo que disgustó al príncipe Alberto, que estuvo un tiempo muy enfadado con ella. Sin embargo, su presencia en varios actos importantes en Mónaco apunta a que las aguas han vuelto a su cauce, le pese a quien le pese. Es más, el pasado año, cuando se esperaba que Charlene pudiera reaparecer en Santa Devota -aunque no lo hizo-, Nicole Coste no faltó a la misa en la Catedral del Principado, desafiando todas las especulaciones sobre una ruptura total con el soberano.

A lo largo de los últimos años, han sido varias las ocasiones en las que Nicole Coste ha intentado poner en jaque a la esposa del príncipe Alberto y, de soslayo, al soberano. De hecho, en un reciente viaje de la pareja a Nueva York, a una gala relacionada con la Fundación Princesa Grace, la togolesa aprovechó para promover una reunión del príncipe Alberto con sus dos hijos mayores, de la que ella misma compartió una fotografía y a la que, por supuesto, Charlene no asistió.

Todo esto hace pensar que, a pesar del enfado puntual del príncipe Alberto con su ex pareja, Nicole Coste sigue teniendo un papel protagonista en Mónaco, le pese a quien le pese y que a Charlene no le queda otra opción que mantenerse en su papel oficial y evitar, en la medida de lo posible, una fotografía que sería, probablemente, muy incómoda para ambas. Se desconocen los motivos por los que la togolesa insiste en asistir a actos de importancia para el Principado, pero todo hace pensar que Nicole Coste no tiene intención de dejar atrás sus rencillas con Charlene y que, aunque es consciente del papel de cada una, ella quiere poner de relieve que sigue siendo un apoyo fundamental para el soberano.