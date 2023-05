La princesa Charlene de Mónaco de nuevo en el punto de mira. Han pasado más de diez años desde que la ex nadadora se casara con el príncipe Alberto en una doble ceremonia (civil y religiosa) a la que asistieron autoridades y representantes de diferentes casas reales. Una boda en la que, como era de esperar, todas las miradas en estaban puestas en Charlene y donde las comparaciones con Grace Kelly y la sospecha de que la relación entre la pareja no era tan idílica como en un principio podría pensarse, fueron una constante. Desde entonces, e incluso antes de que se celebrase el enlace, los rumores sobre si realmente Charlene era feliz en su matrimonio no han dejado tranquila a la Princesa.

La esposa de Alberto de Mónaco ha sido objeto de comentarios y especulaciones no solo en el Principado, sino en todo el mundo. Han sido muchos los titulares que se han publicado sobre cómo era el día a día de Charlene, su relación con Alberto, sus hijos, sus ausencias en la agenda oficial, el trato de sus cuñadas etc. A lo largo de estos más de diez años, la ex nadadora ha acaparado portadas de medios de diferentes ámbitos y ha generado muchas dudas en su entorno, sobre todo, cuando pasó un año recluida en Sudáfrica por las secuelas de una infección que, según algunas fuentes, casi le cuesta la vida.

Más de un año después de aquel terrible episodio, Charlene ha vuelto a la agenda oficial y ha retomado su papel dentro de la estructura del Principado. Aunque es cierto que tiene un mayor protagonismo, todavía son muchas las dudas que hay en torno a su persona y a pesar de que ella misma suele desvelar algunos detalles de su vida a través de las redes sociales, para la mayoría de las personas, Charlene sigue siendo toda una incógnita. No ayuda tampoco el hermetismo que suele caracterizar al Principado de Mónaco, donde es poco habitual dar más información de la estrictamente necesaria sobre los miembros de la Familia Grimaldi.

Sin embargo, ahora, un nuevo libro promete dar muchas respuestas a varias de las incógnitas de la vida de Charlene. La editorial francesa L’Archipel publica la primera biografía completa de Charlene, en la que se repasa la vida de la Princesa desde joven, con sus primeros pasos en Zimbabue, Johannesburgo y Durban, hasta los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000, su encuentro con el príncipe Alberto ese mismo año hasta su ‘boda de cuento de hadas’ en 2011. Un texto que entra también en el nacimiento de los mellizos, Jacques y Gabriella en 2014, y la larga espera hasta su llegada, que puso al Principado en tensión por la falta de un heredero legítimo.

Firmado por la periodista sudafricana Arlene Prinsloo, especializada en noticias relacionadas con el mundo de la realeza, se trata de un texto analítico y exhaustivo que relata todos los detalles del intenso viaje de una mujer en busca del equilibrio y la felicidad, para sí misma y para su familia, así como de la manera en la que Charlene de Mónaco consiguió sacudir los cimientos del protocolo del Principado para encontrar su propio sitio dentro de la Familia Principesca.