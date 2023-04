El cuidado del medio ambiente es una de las grandes preocupaciones del mundo actual, que afecta a la población general, pero también a las instituciones. Además de los gobiernos, también los royals han mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por el entorno, la protección de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. El rey Carlos de Inglaterra ha sido uno de los más activos en esta cuestión -desde hace años, en su etapa como príncipe de Gales-, pero también la Reina Sofía o el príncipe Alberto de Mónaco.

La madre de Felipe VI siempre ha demostrado que es una gran amante de la naturaleza y de los animales. Son varias las ocasiones en las que hemos visto a doña Sofía derrochando ternura con los osos panda del Zoo de Madrid, pero también participando en diferentes iniciativas con tintes ecológicos, como la suelta de tortugas en Mallorca o la campaña contra la basuraleza, uno de los grandes peligros que amenaza, año tras año, los entornos naturales de nuestro país. Doña Sofía no duda en aportar su granito de arena y recoger los residuos que quedan en bosques y playas, como gesto de protección del medio ambiente.

Sin embargo, la madre de Felipe VI no es la única que no tiene reparos en participar en este tipo de iniciativas. Este pasado lunes, apenas un día antes de desvelar que su sobrino, Luis Ducruet, se ha convertido en padre de una niña junto a su mujer Marie, el príncipe Alberto ha participado en la segunda edición del Olympian Clean Up. Se trata de una marcha organizada por la Asociación Monegasca de Atletas Olímpicos (AMA0), en la que se busca recoger la mayor cantidad de residuos posible que haya en las calles.

En este proyecto, tanto deportivo como cívico, han participado, además del soberano, los antiguos y actuales atletas olímpicos monegascos, alumnos del Collège Charles III y del Collège Bellevue de Beausoleil, así como los alcaldes de Beausoleil y La Turbie, Gérard Spinelli y Jean-Jacques Raffaele. Vestidos de manera casual y equipados con guantes y grandes bolsas de plástico, salieron de la Plaza del Palacio hacia el mercado Condamine y hacia un parque de Beausoleil.

El príncipe Alberto estuvo un rato recogiendo residuos de las calles, pero abandonó el grupo a la altura del parque. En total, se han recogido un total de 15 kilogramos de basura, parte de la cual será incinerada en el Principado por la Société Monégasque d’Assainissement. Sin duda, una iniciativa comprometida con el medio ambiente a la que no ha querido faltar el soberano. En esta ocasión, el príncipe Alberto de Mónaco no ha contado con la compañía de nadie de su familia, ni su esposa, ni sus hijos, así como tampoco sus hermanas o sobrinos.