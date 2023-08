Alberto y Charlene de Mónaco, de nuevo en la cuerda floja

No hay descanso para Alberto y Charlene de Mónaco. La felicidad del matrimonio ha estado cuestionada prácticamente desde el comienzo de su romance, pero, de manera más específica, en los últimos tiempos. La crisis de salud que llevó a la Princesa a permanecer durante varios meses en Sudáfrica sin poder volver avivó los rumores de distanciamiento, sobre todo, por la escasa información que llegaba de manera oficial desde el Principado.

Charlene y Alberto de Mónaco juntos en un acto oficial. / Gtres

Este episodio ha quedado hay muy atrás y Charlene de Mónaco ha retomado su actividad con normalidad. Sin embargo, aunque la imagen que ofrece el matrimonio da en público es de normalidad, es probable que las cosas no sean tan idílicas como cabría esperar. Así al menos lo apunta un conocido medio francés, que asegura que entre Alberto y Charlene la situación no es que sea tensa, pero sí que no existe una relación de pareja al uso.

Dicha fuente mantiene que la pareja no vive junta y que Charlene se ha instalado fuera del Principado. Unos rumores que ya sonaron con fuerza hace algún tiempo, sobre todo, después de que la Princesa tuviera que pasar varias semanas ingresada en una clínica en Suiza para recuperarse de todas las secuelas que le dejó la infección que padeció mientras estaba en Sudáfrica y que, según algunos medios, podría haberle costado la vida.

Charlene y Alberto de Mónaco junto a sus hijos en un acto oficial. / Gtres

Aunque por ahora no ha habido confirmación oficial desde el Palacio Grimaldi, varios medios aseguran que Charlene y Alberto solo mantienen una relación cordial, de cara a la galería, pero que su contacto más allá de esto es nulo. Una afirmación que llama mucho la atención, sobre todo porque recientemente se han publicado unas fotografías de la pareja disfrutando de unos días de vacaciones con sus hijos en el Mediterráneo, en concreto, en Córcega. En las imágenes que han visto la luz no solo se ve a la Princesa volcada con sus hijos, sino también en actitud cariñosa con el príncipe Alberto, lo que pone en tela de juicio los rumores de crisis. Y es que, si verdaderamente son solo pareja de manera oficial, ¿qué necesidad hay de tener una actitud cariñosa en un entorno privado?. Según apuntan las mismas fuentes, tras este viaje, el soberano regresó a Mónaco con sus hijos, mientras que Charlene se trasladó a Suiza, donde tiene una residencia que solo abandona para actos oficiales o para ver a sus hijos.

Charlene de Mónaco en un acto oficial. / Gtres

De ser cierta esta información, Albero y Charlene solo coincidirían en momentos puntuales, sobre todo, para actos oficiales y para pasar tiempo con sus hijos, cuya custodia pertenece al Príncipe, como es lógico. No obstante, lo cierto es que en los últimos meses la agenda de Charlene se ha intensificado bastante e incluso ha ejercido de representante del soberano en actos de gran relevancia como es el caso de las celebraciones de Santa Devota, en las que Alberto se encontraba fuera de agenda por covid.