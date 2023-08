Charlene de Mónaco ha sido a lo largo de los años una de las royals con más actividad en las redes sociales, al menos hasta ahora. La Princesa nunca ha tenido reparos en mostrar su faceta más íntima y familiar, con imágenes inéditas de su ambiente privado, tanto de sus hijos como de su marido, el príncipe Alberto de Mónaco. Sin embargo, algo ha cambiado. Y es que de un tiempo a esta parte, la ex nadadora había optado por el mutismo, hasta el punto de que ahora incluso ha dado un paso más y ha decidido borrar todo rastro de su vida virtual.

Charlene y Alberto de Mónaco juntos en un acto. / Gtres

Aunque la ex nadadora mantiene activa la cuenta de la Fundación Princesa Charlene, no queda rastro de su perfil personal, lo que ha generado una fuerte polémica. Y es que la mujer del príncipe Alberto de Mónaco solía ser muy activa en su cuenta, no solo a nivel institucional, sino también personal.

Por el momento no se conocen los motivos que han llevado a la Princesa a tomar esta decisión, aunque no es ningún secreto que Charlene de Mónaco siempre ha sido una figura enigmática y rodeada de misterio. Aunque la esposa del príncipe Alberto no dudaba en compartir instantáneas entrañables de sus hijos o de sus causas benéficas, lo cierto es que tampoco daba muchos detalles de su vida privada. Ahora con este paso, el misterio en torno a la Princesa se acrecienta.

Charlene de Mónaco y el Príncipe Alberto en un acto en Londres./ Gtres

De hecho, algunas fuentes apuntan a que la esposa del príncipe Alberto se encuentra molesta por el creciente protagonismo que han adquirido en los últimos tiempos Nicole Coste y Alexandre Grimaldi, con los que el príncipe Alberto mantiene una relación muy estrecha. Recientemente, el hijo del soberano concedió una entrevista en la que aseguró que no se consideraba ilegítimo y hablaba de la relación con su padre. No es la primera vez que habla, es más, por su 18 cumpleaños, el joven y su madre posaron para la misma revista y entonces Nicole hizo unas duras declaraciones contra Charlene.

A la espera de que, en algún momento la Princesa pueda retomar su cuenta o que, quizás, se conozcan los motivos que la han llevado a tomar esta decisión -algo poco probable-, el matrimonio apura los días de descanso antes de retomar sus compromisos institucionales y la vuelta a clase de sus hijos disfrutando de unos días de descanso en la costa, en concreto, a bordo del yate del oligarca Bulat Utemuratov. El nombre de este oligarca aparece varias veces en una web anónima en relación a supuestos tratos con el magnate inmobiliario Patrice Pastor. Este, a su vez, estaría presuntamente relacionado con algunas denuncias de corrupción y filtración de documentos que incriminan a cuatro hombres del entorno del príncipe Alberto de Mónaco.