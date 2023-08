La pasada semana, Nicole Coste sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil público una serie de instantáneas con motivo del vigésimo cumpleaños de su hijo, Alexandre Grimaldi. Unas fotografías en las que se veía, además de al joven y a su madre, al príncipe Alberto, padre de Alexandre. El soberano que, desde hace varios años mantiene una relación muy estrecha con la ex azafata togolesa, no quiso perderse el cumpleaños de su hijo mayor, al que también acudió la hermana de Alexandre, Jazmín Grace, fruto de la relación de Alberto con Tamara Rotolo.

Tanto Alexandre como Jazmín Grace nacieron antes de que Alberto de Mónaco contrajese matrimonio con Charlene y, por tanto, ninguno de ellos está en la línea de sucesión al trono del Principado. Sin embargo, el soberano les ha dado a ambos sus apellidos y suele verles con cierta frecuencia. Además, entre Jazmín Grace y Alexandre existe una relación muy estrecha.

Aunque el Príncipe no ha querido perderse el cumpleaños de su hijo mayor, la que no ha estado es su esposa, la princesa Charlene. No es ningún secreto que la ex nadadora no tiene una relación fluida con los hijos mayores de su marido, de hecho, la propia Nicole Coste la acusó de haber tratado de manera poco apropiada a su hijo, en unas declaraciones a una conocida revista. Unas palabras que, por cierto, molestaron mucho al príncipe Alberto, que estuvo un tiempo distanciado de su ex pareja. Sin embargo, poco a poco, las aguas han vuelto a su cauce y Nicole ha retomado su lugar en el círculo más íntimo del soberano.

Así ha sido la fiesta de Alexandre Grimaldi. / Redes sociales

Más allá de la reunión familiar en la que ha participado el príncipe Alberto, Alexandre Grimaldi también ha disfrutado de una fiesta en un club monegasco. Tal como ha revelado su madre, el joven ha juntado a varios de sus amigos en un local en el que ha habido música en directo y varios carteles felicitándole. Además, no ha faltado una tarta con los colores del Principado, en un claro guiño a su linaje. Lo que no se sabe es si el príncipe Alberto o algún otro miembro de la familia ha acudido a esta fiesta.

Coincidiendo con su 20 cumpleaños, Alexandre posó para la revista francesa Point de Vue, a la que concedió una extensa entrevista en la que hablaba sobre su vida y cómo se sentía como hijo del príncipe Alberto. A pesar de llevar el apellido Grimaldi, Alexandre no está en la sucesión al Principado, dado que sus padres nunca se casaron. De hecho, si esto hubiera ocurrido, sería él y no el príncipe Jacques, el legítimo heredero, ya que, en Mónaco todavía está vigente la Ley Agnaticia, que da prioridad al varón -su hermana Jazmín es mayor que él, pero es de otra relación y el Príncipe tampoco se casó con su madre-. Pese a esto, Alexandre se muestra tajante sobre su procedencia y asegura que no es ilegítimo y que demandará a todo aquel que diga lo contrario.