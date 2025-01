Salen a la luz las palabras de Charlene de Mónaco antes de su boda

Cuando Charlene de Mónaco se casó con el príncipe Alberto una de las cosas que más se comentó fue el rostro de la princesa en el momento del enlace y las lágrimas que brotaron de sus ojos. Algunas fuentes aseguraron que la ex nadadora no estaba convencida del enlace y que incluso intentó marcharse. Unas especulaciones que han perseguido a la pareja de manera constante durante los últimos años y que se intensificaron cuando Charlene pasó tanto tiempo en Sudáfrica por las consecuencias de una infección respiratoria. A día de hoy, su presencia en actos oficiales es más recurrente, lo cual ayuda a despejar rumores.

Aunque nunca se llegó a saber al 100% lo que pensaba la princesa en el momento de su enlace, la propia Charlene se ha pronunciado en alguna ocasión sobre cómo se encontraba antes de la boda y ha asegurado que en ningún caso tenía dudas, sino que se sentía cansada y nerviosa.

No obstante, ahora el fotógrafo Julian Lennon ha desvelado algunos detalles de una conversación que mantuvo con ella. Lennon ha publicado un libro con las que, para él, son las fotografías más impactantes y especiales de sus últimos 20 años de carrera y ha elegido para la portada un retrato que le hizo a la princesa Charlene justo antes de su boda.

La princesa tiene una relación estrecha con el fotógrafo, que ha contado lo que Charlene le dijo antes de casarse. «Jules, no sé si puedo hacer esto». Unas palabras que, según Lennon, la esposa del príncipe Alberto pronunció antes de dirigirse al altar. El profesional ha explicado que se sintió muy sorprendido por lo que le dijo la princesa y que le preguntó a qué se refería. Ella entonces comentó: «No puedo hacerlo, no estoy segura de poder hacer las fotografías, hay demasiadas distracciones».

La princesa Charlene el día de su boda.

Lennon, hijo del mítico integrante de la banda The Beatles, ha hecho esta revelación a la revista Forbes. Tal como ha explicado, en aquel momento su objetivo era animar a Charlene para que no parara el reportaje. Le dijo que se trataba de un momento histórico, que no le prestara atención y que dejara que él fuera simplemente «una mosca en la pared». La princesa aceptó.

El fotógrafo tomó varias instantáneas, pero fue una de ellas la que más le gustó. Una imagen que ha sido la que ahora ha elegido para la portada de su libro, que lleva el título de Life’s Fragile Moments. En la fotografía se ve a la princesa Charlene mirándose al espejo mientras se prepara para la boda. «Dios mío, ahí está. Es la princesa Grace, es la década de 1950. Así que convertí todas las fotografías en blanco y negro», ha dicho el Lennon.

Aunque ahora Lennon ha elegido una de las imágenes para la portada de su libro, antes de eso ya pudimos ver algunas de las instantáneas de esta sesión utilizadas para exposiciones y para cuestiones solidarias.