La cuenta pendiente de Alexandre Grimaldi: heredero frustrado de Alberto de Mónaco

La popularidad de Alexandre Grimaldi ha ido in crescendo desde que alcanzara la mayoría de edad. El hijo mayor del príncipe Alberto de Mónaco cumple este 24 de agosto 21 años y, a pesar de que es plenamente consciente de que no está en la línea de sucesión, ni tampoco tendrá en el futuro ningún papel oficial, está plenamente comprometido con el Principado y sigue muy de cerca los pasos de su ilustre padre.

Si el príncipe Alberto se hubiera casado con su madre, Nicole Coste, Alexandre sería, a día de hoy, el legítimo heredero al trono pero, en lugar de eso, es el príncipe Jacques quien sucederá a Alberto en la jefatura del Estado. Curiosamente, su hermana Gabriella nació unos segundos antes que él, pero las leyes del Principado siguen dando prioridad al varón sobre la mujer, igual que ocurre en España, por ejemplo. No obstante, el príncipe Alberto espera y confía en que Jacques y Gabriella formen un tándem indisoluble que trabaje de manera coordinada por el futuro del Principado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)

Un Grimaldi de segunda línea

Aunque al príncipe Alberto le costó reconocer a Alexandre -también a su otra hija, Jazmín Grace-, lo cierto es que la relación actual del hermano de la princesa de Hannover con su hijo mayor es bastante estrecha. Nicole Coste quiso resaltar esta cuestión en una explosiva entrevista por la mayoría de edad de Alexandre, en la que atacó duramente a la princesa Charlene, a la que acusó de tratar de manera poco adecuada a su hijo. Unas declaraciones que disgustaron mucho al príncipe Alberto, que estuvo un tiempo enfadado con ella. A pesar de todo, las aguas volvieron a su cauce.

Sin embargo, no es con Alberto con el único con el que Alexandre Grimaldi mantiene una estrecha relación. El joven es ahijado de la princesa Estefanía de Mónaco, con la que se deshace en halagos y está en contacto permanente con sus hijos, especialmente con Pauline Ducruet y Camille Gottlieb. La hija mayor de la princesa incluso le ha convertido en modelo puntual de su firma, Alter Designs.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandre Grimaldi (@alexandregrimaldi)

Gracias a las redes sociales y a algunas entrevistas que Alexandre ha dado, hemos descubierto esta estrecha relación que contrasta, además de con el nulo contacto con la princesa Charlene, con la escasa relación que el hijo mayor del príncipe Alberto mantiene con la rama Grimaldi de la princesa de Hannover.

Alexandre Grimaldi, posando en un desfile. (Foto: Gtres)

Alexandre y Carolina de Mónaco

Mientras que Alexandre ha hablado públicamente de sus lazos con la princesa Estefanía y el apoyo de sus hijos está más que claro, en el caso de Carolina de Mónaco no hay constancia pública de cómo es su relación con el joven. De la hermana menor del príncipe Alberto, Alexandre dijo en una entrevista que era muy divertida y que tenía los pies en la tierra: «Tengo muy buena relación con ella. En los últimos años hemos cenado y almorzado juntos para celebrar mi cumpleaños con mis primos. Ella ha estado ahí como madrina y tía», aseguró a la revista Tatler el pasado año. Sin embargo, no se pronunció sobre la princesa de Hannover o sobre sus primos por parte de Carolina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandre Grimaldi (@alexandregrimaldi)

Algo que llama la atención, sobre todo, porque Alexandre comparte con su tía y con sus primas Alexandra y Carlota su pasión por la moda. Esto no significa que la relación con Carolina de Mónaco no sea estrecha, sobre todo, si se tiene en cuenta lo importante que es para ella la familia y lo unida que está al príncipe Alberto. Quizás solamente sea fruto del carácter discreto de la princesa de Hannover y sus hijos, que evitan exponer la esfera privada de su vida. No obstante, algún gesto de cariño público hacia Alexandre sigue siendo una cuenta pendiente para ambos.