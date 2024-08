Alberto de Mónaco cambia a Charlene por una especial acompañante

Los Juegos Olímpicos de París nos están regalando muchas escenas espontáneas de miembros de diferentes monarquías que se han trasladado hasta la capital francesa para apoyar a sus respectivos equipos. En la ceremonia de inauguración pudimos ver a la mayoría de casas reales pero, a lo largo de estas semanas de competiciones, representantes de las diferentes monarquías europeas han viajado a Francia para volcarse con sus deportistas. La Familia Real de España está siendo una de las más activas, pero no la única. Por ejemplo, de los Grimaldi hemos podido ver a la princesa Charlene con sus hijos y el príncipe Alberto, dado que ambos son unos apasionados del deporte.

El príncipe monegasco ha asistido a varias pruebas, donde ha coincidido con otros royals, como el príncipe Haakon de Noruega. A pesar de que en los primeros días estuvo acompañado por su esposa, en esta última semana Alberto no ha contado con la compañía de Charlene, pero sí ha tenido una escudera muy especial.

La acompañante de Alberto

Se trata de la hija menor de la princesa Carolina de Mónaco. La princesa Alexandra de Hannover es, al igual que su tío, una deportista entusiasta, de hecho, ha participado en varias competiciones de patinaje artístico. Precisamente por eso, no es de extrañar que haya acompañado a su tío en estos Juegos Olímpicos.

La hija menor de Carolina de Mónaco lleva varios días en París, es más, ella misma ha compartido varias imágenes y vídeos a través de las redes sociales, donde ha publicado detalles de su estancia en la ciudad. Alexandra ha viajado a la capital francesa junto a su pareja Ben Sylvester-Strautmann, con el que mantiene una relación desde hace varios años. El joven está perfectamente integrado en la familia Grimaldi, tanto que suele pasar parte del verano a bordo del Pacha III y acudir a algunas de las citas importantes, como el Baile de la Rosa, organizado por la princesa Carolina.

Alberto de Mónaco, con su sobrina Alexandra. (Foto: Gtres)

Precisamente Alexandra ha viajado a París después de pasar unos días de descanso en el barco de su madre, donde suele disfrutar cada verano y donde se reúnen todos los hijos de Carolina de Mónaco, para navegar por la costa francesa y por Italia.

Una especial complicidad

La relación del príncipe Alberto con sus sobrinos es muy estrecha, tanto con los hijos de la princesa de Hannover, como con los hijos de la princesa Estefanía de Mónaco. Es habitual que, a pesar de que no tienen ningún papel oficial, le acompañen a algunos compromisos importantes, y le sirvan de apoyo, eso sí, suelen hacerlo por separado. Esto significa que, cuando acude alguno de los hijos de Carolina, no lo hacen los hijos de Estefanía, pero no hay ningún motivo concreto para esto.

Alberto de Mónaco, con su sobrina Alexandra. (Foto: Gtres)

En las imágenes a las que ha tenido acceso este portal se puede ver la buena sintonía entre el príncipe Alberto y su sobrina Alexandra que, además, no ha dudado en publicar en sus redes sociales fotografías privadas de esta jornada en París, como una visita a Cruz Roja, una organización con la que los Grimaldi tienen un vínculo muy estrecho.