El príncipe Haakon de Noruega ha reaparecido en los Juegos Olímpicos de París después de que este miércoles saliera a la luz que el hijo mayor de su esposa, la princesa Mette Marit, había sido detenido a raíz de una presunta agresión de una joven de 20 años. Tal como publicaron medios noruegos, Marius Borg fue arrestado por la policía el pasado domingo y pasó hasta 30 horas bajo custodia, después de una supuesta pelea con una mujer que tuvo que ser hospitalizada, pero que fue dada de alta con una conmoción cerebral. Aunque la princesa iba a viajar a París con su marido para apoyar a los deportistas noruegos en la recta final de los Juegos Olímpicos, finalmente, Mette Marit no se ha trasladado a la capital francesa, aunque, de momento, fuentes oficiales no han confirmado si la ausencia de la princesa se debe a la situación de su hijo mayor.

Mientras que Mette Marit permanece en Oslo a la espera de viajar a París próximamente, el hijo de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha continuado con su agenda con normalidad y se le ha visto en actitud tranquila y distendida en varios compromisos deportivos, mostrando su apoyo a los atletas.

Aunque en un primer momento la Casa Real no ha hecho declaraciones sobre la situación de Marius Borg, el príncipe Haakon ha roto su silencio en unas breves declaraciones al canal de televisión TV2: «Es un asunto serio cuando la policía está involucrada como lo está”, ha dicho el heredero, sin querer dar más detalles. De hecho, el marido de la princesa Mette Marit ha comentado que considera que no es correcto que él entre a decir nada sobre el caso y ha preferido mantenerse ajeno. A pesar de que Marius Borg es hijo de Mette Marit y lleva desde su infancia tratando con la Familia Real, no es un miembro de la institución, sino que es un ciudadano normal y, como tal, todas las cuestiones relacionadas con su vida deben mantenerse en la esfera privada.

Ha sido este miércoles cuando se ha conocido la noticia de la detención del hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, a pesar de que el arresto se produjo el domingo pasado. Según han publicado medios noruegos, como Se og Hør, el incidente tuvo lugar en una céntrica calle de la capital, Oslo, donde, presuntamente, Marius Borg habría mantenido una discusión con una joven, que tras la intervención de la policía fue llevada al hospital. El hijo mayor de Mette Marit fue detenido al poco tiempo y puesto en libertad tras casi 30 horas en aislamiento.

Aunque en estos momentos está en libertad, no se tiene constancia de que se haya designado un abogado para el caso de Marius, aunque sí se sabe que se han presentado cargos contra él por un presunto delito de lesiones corporales.