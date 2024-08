Han pasado varias semanas desde que no se ve en público a la princesa Charlene de Mónaco que, al igual que otros royals, se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano. La esposa del príncipe Alberto participó en varios compromisos con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de París a finales del mes de julio pero, desde entonces, no se ha tenido noticia de qué ha estado haciendo. En años anteriores, cuando ella misma manejaba sus redes sociales, a veces daba detalles de sus planes, sin embargo, este año no hay información pública de lo que está haciendo. No obstante, cada verano, la princesa suele aprovechar para relajarse en la costa italiana o en la finca de Roc Agel con sus hijos.

Lo que sí se sabe es que, en apenas dos semanas, la esposa del príncipe Alberto tiene un importante compromiso. Tal como se ha anunciado, a principios del mes de septiembre, entre el 6 y el 7, se va a llevar a cabo una nueva edición del Water Bike Challenge, organizado por la Fundación Princesa Charlene de Mónaco.

Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, en París. (Foto: Gtres)

Una cita de alto nivel

Se trata de una intensa carrera sin escalas entre la ciudad corsa de Calvi y la costa de Mónaco, con un recorrido de 180 kilómetros en mar abierto, en la que van a participar un total de cinco equipos. Cada uno de los equipos estará formado por por cuatro atletas de alto nivel, así como algunos rostros conocidos, entre los que se espera que esté la princesa Charlene y su hermano, ya que ambos son grandes deportistas. El príncipe Alberto ha acudido a esta cita en otras ocasiones, en compañía de sus hijos menores.

El evento busca dar a conocer los programas internacionales de promoción del deporte y a favor de una práctica saludable de la natación de la organización benéfica, así como generar fondos para los distintos cursos e iniciativas gestionadas por la Fundación Princesa Charlene, con la que la ex nadadora está muy implicada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fondation Princesse Charlène de Monaco (@fondationprincessecharlene)

Han sido varias ya las ediciones de esta cita, tal como ha explicado el hermano de la princesa, que ejerce como secretario general de la organización. En 2017 se organizó el Riviera Water Bike Challenge entre Niza y Mónaco y, en 2018, se centró en la costa de Mónaco. En 2020, la pandemia hizo que cambiaran los planes y se reconvirtió en una travesía entre Calvi y Mónaco.

Las motos acuáticas que se utilizan en esta competición son muy estables y pueden alcanzar velocidades de unos 13 km/h, pero la carrera exige bastante resistencia tanto física, como mental, ya que es muy dura. Debido a que se trata de una competición ininterrumpida, los participantes se turnan en las motos, para poder pedalear de manera continua y en cualquier circunstancia. El recorrido puede hacerse en dos días.

La princesa Charlene de Mónaco, con su hermano. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, han participado numerosas personalidades, no solamente del ámbito del deporte. La propia princesa Charlene ha formado parte de uno de los equipos, así como figuras destacadas de la Fórmula 1 como David Coulthard y Felipe Massa, la modelo Victoria Silvstedt, el luchador irlandés Conor McGregor y los deportistas sudafricanos John Smit y Percy Montgomery.