Camille Gottlieb, la sombra de Alberto y Charlene de Mónaco en su cita más especial

La princesa Charlene de Mónaco brilló con luz propia este pasado fin de semana en una de las citas más importantes de la agenda del Principado: la gala de la Cruz Roja. Sin embargo, la esposa del príncipe Alberto no fue la única que deslumbró en esta velada solidaria. La hija menor de la princesa Estefanía, Camille Gottlieb, acaparó gran parte del protagonismo, no solamente por su impresionante look, sino también por su papel al lado del príncipe Alberto y su esposa.

A sus 26 años, Camille Gottlieb no tiene un rol oficial dentro del Principado, ni tampoco lleva título alguno. Sin embargo, la sobrina del príncipe Alberto está muy involucrada en diferentes inciativas y mantiene una relación muy estrecha con su tío y con la princesa Charlene. Por ejemplo, además de ayudar a su madre, la princesa Estefanía, en la organización Fight Aids Mónaco, hace más de cinco años Camille puso en marcha Be Safe Mónaco, una organización que tiene como objetivo principal fomentar que los jóvenes tomen conciencia de los peligros que implica conducir bajo los efectos del alcohol. La joven quiso dar este paso después de perder a uno de sus amigos en un accidente de tráfico.

Los príncipes de Mónaco, con Camille Gottlieb. (Foto: Gtres)

El look de Camille Gottlieb

Mientras que la princesa Charlene lo apostó todo al blanco en esta velada solidaria, Camille Gottlieb se decantó por el rojo. Combinados, los estilismos de ambas, además de rendir homenaje a la bandera del Principado, también lo hacían a los tonos de Cruz Roja.

La hija menor de la princesa Estefanía lució un precioso vestido rojo en tejido brillante, con falda de vuelo -y una gran abertura que dejaba a la vista sus piernas- y escote tipo Bardot, con detalles de volantes, que simulaban el efecto de un ramo de rosas. La joven completó su look con unos zapatos transparentes con un broche joya de Zara (una de sus firmas preferidas), el pelo recogido y un maquillaje suave, en el que destacaban las uñas a tono con el vestido. Aunque apenas llevó joyas, sí que lució unas pulseras de la firma Cartier.

Camille Gottlieb, con un vestido rojo. (Foto: Gtres)

Camille, un caso diferente

A pesar de que suele participar en bastantes compromisos con su tío, sobre todo, vinculados a iniciativas solidarias, lo cierto es que Camille es la única de los sobrinos del príncipe Alberto que no está en la línea de sucesión al trono, dado que sus padres nunca se casaron. Una situación que, por cierto, comparte con el hijo mayor de Carlota Casiraghi, Raphäel, que tampoco está en la línea sucesoria. La ley de Mónaco no permite que los hijos fuera del matrimonio sean incluidos en la sucesión.

Los príncipes de Mónaco, con Camille Gottlieb. (Foto: Gtres)

El apoyo de Alberto y Charlene

No es la primera vez que Camille Gottlieb acompaña a los príncipes Alberto y Charlene en esta gala de la Cruz Roja, que es uno de los compromisos más relevantes de la agenda del Principado. La presencia de Camille en esta velada suele ser habitual, a diferencia de otros miembros de la Familia Grimaldi, que se ausentan de este compromiso. Además de en la gala de la Cruz Roja, Camille es una de las sobrinas del príncipe Alberto que más le acompaña.