Han pasado 13 años desde que el príncipe Alberto de Mónaco pusiera punto final a su soltería al contraer matrimonio con la ex nadadora Charlene Wittstock. El 1 y el 2 de julio de 2011, el jefe de la Casa Grimaldi y la ex deportista ponían el broche de oro a su noviazgo, e iniciaban una vida en común que todavía, a día de hoy, sigue bajo la sombra de la sospecha en ocasiones a pesar de los esfuerzos de la pareja por desmentir sus presuntas crisis o distanciamientos.

Han sido muchas las veces en las que la relación de la pareja ha estado en el punto de mira, sobre todo, cuando la princesa Charlene tuvo que pasar varios meses en Sudáfrica lidiando con las consecuencias de una infección de las vías altas que puso en jaque su salud. No obstante, ya desde su compromiso, los rumores sobre la pareja han sido continuos. Por ejemplo, se habló de que Charlene quiso fugarse antes de la boda y de que sus lágrimas en la ceremonia no eran de emoción, sino todo lo contrario.

Alberto y Charlene de Mónaco, juntos. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la crisis más fuerte con la que han tenido que lidiar fue la que se desató a raíz de la enfermedad de la princesa. En aquel momento, el hermetismo inicial del Palacio Grimaldi provocó que los rumores camparan a sus anchas y, pese a que después tanto el príncipe Alberto de Mónaco, como su esposa se han esforzado por desmentir que entre ellos haya habido crisis alguna, lo cierto es que no ha sido fácil. No ayudaron tampoco las declaraciones de la ex del príncipe, Nicole Coste, en las que acusaba a Charlene de tratar de manera inadecuada al hijo mayor de Alberto, Alexandre Grimaldi. Unas declaraciones de las que nunca se retractó, pero que generaron un fuerte enfado en el príncipe Alberto. Por suerte para Coste, las aguas han vuelto a su cauce.

Un aniversario tranquilo

A pesar de que, de manera recurrente, cuando la princesa Charlene se ausenta de algún compromiso y de que cada vez que se muestra seria en algún acto o similar, corren ríos de tinta sobre una nueva crisis de pareja, lo cierto es que el príncipe Alberto y su esposa intentan mantener una imagen de unidad y normalidad, sobre todo, por sus dos hijos. Prueba de ello es que, en esta fecha tan señalada, el Palacio Grimaldi ha compartido una cómplice instantánea de la pareja asomada al balcón, mirándose en actitud cariñosa y cercana, aunque no se sabe cómo va a celebrar esta fecha tan especial.

Sea como fuere, la realidad es que, 13 años después del ‘sí, quiero’ y, al margen de los continuos rumores, la pareja sigue junta y al frente de una institución cuyo futuro encarnan los príncipes Jacques y Gabriella, sobre todo, el primero, como heredero al trono Grimaldi. Un equipo unido y sólido que hoy celebra un año más de historia y que, a lo largo de su trayectoria, nos ha regalado muchos momentos de complicidad que mostramos a continuación en una breve selección de imágenes.