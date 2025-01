Dimitri Rassam rompe su silencio sobre su divorcio de Carlota Casiraghi

Si hay algo que siempre ha caracterizado a los Grimaldi es lo herméticos que son con su vida privada, sobre todo, los hijos mayores de la princesa de Hannover. Ni Andrea, ni Pierre, ni tampoco Carlota Casiraghi suelen hablar de temas personales, aunque la princesa Alexandra es algo más comunicativa y comparte detalles de su vida a través de las redes sociales. Por eso cuando los medios comenzaron a especular con la ruptura de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam a nadie le extrañó que la hija de la princesa no dijera nada al respecto, a pesar de que la pareja estuvo varios años casada y de que son padres de un hijo, Baltazhar.

Ha pasado ya más de un año desde que se dispararon los rumores y las vidas de ambos discurren por caminos completamente separados. Carlota está centrada en sus escasas apariciones públicas y en su trabajo como imagen de Chanel, mientras que Dimitri Rassam está volcado en su labor en el mundo del cine.

Dimitri Rassam, posando junto a su madre. (Foto: Gtres).

Sin embargo, ahora el cineasta se ha pronunciado sobre su ruptura, algo completamente inusual en el hijo de Carole Bouquet que, por cierto, es íntima amiga de la princesa Carolina. Rassam ha roto su silencio y ha hablado por primera vez sobre su divorcio de Carlota Casiraghi en unas declaraciones a uno de los medios más destacados de Francia, la revista Paris Match.

Dimitri Rassam habla sobre su divorcio

Aunque no se sabe el motivo concreto por el que el productor ha decidido hacer estas declaraciones ahora, hay que tener en cuenta que la presencia mediática de Rassam se ha multiplicado en los últimos tiempos, sobre todo, después de que se haya anunciado el que, probablemente va a ser uno de sus proyectos más ambicioso. Una iniciativa con la que pretende llevar a la gran pantalla la historia de de los reyes malditos escrita por Maurice Druon en los años 50. La saga consta de siete libros.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam. (Foto: Gtres).

Mientras se encuentra volcado en este nuevo proyecto, Dimitri Rassam se ha sincerado en las páginas de la citada revista, ahora que su ex pareja ya ha vuelto a sonreír al lado del escritor francés Nicolas Matthieu.

Rassam se ha mostrado muy contundente sobre su separación: «Perdí el control», ha dicho. Según ha explicado, los cuentos de hadas no existen en la vida real, aunque es importante seguir creyendo en las grandes historias de amor. La de la pareja era una historia que lo tenía todo para ser perfecta, pero quizás precisamente por eso se tiende a idealizar las cosas. “En un matrimonio sabemos que habrá pruebas, pero, cuando somos jóvenes, no somos plenamente conscientes de ellas”, ha dicho.

Aunque la pareja nunca desveló las causas de su separación, varias fuentes aseguraron que la presión laboral del productor fue uno de los motivos fundamentales por los que el matrimonio decidió separar sus caminos. No obstante, fuentes cercanas a Rassam aseguran que ahora gestiona las cosas de otra manera y sabe organizar mejor sus prioridades. «Con la edad cambiamos nuestra visión del amor. Ya no creo en la fusión total y permanente en la pareja. Mi mayor ansiedad no es el miedo al fracaso, es el miedo a no vivir nada», ha asegurado. A pesar de todo, el trabajo sigue siendo una de las cosas que más le importan.