La llegada de la Navidad invita a pensar en estilismos más sofisticados y diferentes a los que llevamos en el día a día. Looks con brillos, lentejuelas o colores menos habituales en nuestra rutina que tienen un toque festivo, a tono con las fiestas. Las redes sociales y las calles se convierten en una fuente inagotable de inspiración para estas fechas tan especiales, tanto para aquellas personas que solamente quieren darle un toque diferencial a su vestuario como para las que quieren transformar del todo su look en una jornada festiva. Carlota Casiraghi se ha vuelto a convertir, un año más, en un modelo perfecto para los estilismos navideños.

La hija de la princesa de Hannover está considerada una de las mujeres más elegantes de su generación y, además de ser imagen de la firma Chanel, sus estilismos sirven de ejemplo para muchas personas en todo el mundo.

Carlota Casiraghi en un acto con vestido de lentejuelas. (Foto: Gtres).

A las puertas de la Navidad, la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco ha sorprendido con un elegante look en el que las lentejuelas son las protagonistas, pero sin caer en el exceso. Una manera discreta de incorporar los brillos a nuestros estilismos navideños cuando no queremos un conjunto demasiado llamativo.

La hija de Carolina de Mónaco ha hecho una lista de propuestas de lectura para Navidad, como ya ha hecho en otras ocasiones de la mano de Chanel. La aristócrata es el rostro visible de un club de lectura de la firma, en el que han participado algunas figuras destacadas del panorama internacional.

Para presentar esta lista de libros, la sobrina del príncipe Alberto ha elegido un estilismo sencillo, pero con un toque navideño, en color negro. Casiraghi ha lucido un precioso jersey con lentejuelas que aportaba el toque festivo. Lo ha combinado con unos sencillos vaqueros, para no quitarle protagonismo a la prenda. Como suele ser habitual en ella, no ha llevado apenas maquillaje y ha dejado su cabello suelto, en un aire muy casual y relajado.

Una propuesta perfecta para Navidad

La elección de Carlota Casiraghi es perfecta para esas citas navideñas en las que no hay que ir muy arreglada, pero sí se quiere un toque festivo. Un jersey de lentejuelas, bien abrigadito y ancho puede ser una prenda ideal como fondo de armario y un básico cuando no sabes qué ponerte y necesitas elevar un conjunto. El negro, el gris o los tonos neutros son los más fáciles de combinar, aunque se puede optar por otras opciones más festivas y combinarlas con una parte de abajo más discreta.

En muchas firmas hay multitud de propuestas similares a la de Carlota Casiraghi y no hace falta invertir mucho dinero para tener un buen jersey con lentejuelas que resuelva los estilismos navideños. Por ejemplo, Sandro, Zara, Sfera o Polin et Moi, entre otras, tienen algunas propuestas adaptadas a todos los presupuestos. No te quedes sin el tuyo.