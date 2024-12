Gabriella y Carolina de Mónaco: dos víctimas de la misma ley anacrónica

Cada 10 de diciembre el Principado de Mónaco está de celebración, pero este año se trata de una celebración aún más especial. Los príncipes Jacques y Gabriella cumplen 10 años. Una década ya desde que se puso fin a la incertidumbre sobre la sucesión en el Principado, que se hizo esperar bastante. El príncipe Alberto contrajo matrimonio con la ex nadadora Charlene Wittstock en julio de 2011, pero no sería hasta tres años y medio después cuando llegarían al mundo los mellizos.

Hasta entonces, a pesar de que el príncipe Alberto sí que había tenido otros hijos fuera del matrimonio, eran los hijos de la princesa Carolina de Hannover los sucesores más directos al trono del pequeño país. Una sucesión que no siempre ha sido sencilla, de hecho, los hijos de Carolina y Stefano Casiraghi estuvieron excluidos de la línea dinástica durante un tiempo, debido a que sus padres no se habían casado por la iglesia porque Carolina no había obtenido la nulidad de su matrimonio con Philippe Junot. En abril de 1993 -un año después de que la Rota Romana le concediera la nulidad- el papa Juan Pablo II firmó un decreto en el que se reconoció como legítimos a los tres hijos de la princesa y de Casiraghi. A partir de este momento, Andrea, Carlota y Pierre pasaron a formar parte de la línea sucesoria, pero esa es otra historia.

Los príncipes de Mónaco con sus hijos. (Foto: Gtres).

Una princesa desplazada

Jacques y Gabriella de Mónaco llegaron al mundo el 10 de diciembre de 2014 en el Hospital Princesa Grace. Su nacimiento se produjo con apenas unos minutos de diferencia y, curiosamente, fue la princesa Gabriella la primera en nacer. Sin embargo, el heredero al trono siempre ha sido el príncipe Jacques.

Según la costumbre histórica establecida en el tratado de Péronne y que rige todavía en Mónaco, Jacques -como heredero- recibió el título de marqués de Baux. Gabriella, segunda en la línea de sucesión, ostenta el título de condesa de Carladès. En el Principado está vigente la Ley Agnaticia, que da preferencia al varón sobre la mujer en la sucesión. Esta ley también está vigente en España.

Los príncipes de Mónaco y sus hijos. (Foto: Gtres).

Según el artículo 10 de la Constitución monegasca (modificado por la ley Nº 1.249 de 2 de abril de 2002), «la sucesión al trono abierta por la muerte o abdicación, se lleva a cabo en los descendientes directos y legítimos del príncipe reinante, por orden de primogenitura con prioridad masculina en el mismo grado de parentesco. A falta de descendientes directos y legítimos, la herencia pasará a los hermanos y hermanas del príncipe reinante y sus descendientes directos y legítimos de primogenitura masculina, con el mismo grado de prioridad parentesco».

Este es el motivo por el que, a pesar de que Gabriella nació antes de Jacques, el heredero al trono es él. De momento no se prevé que se lleve a cabo ningún tipo de modificación en la legislación para adaptarla a los nuevos tiempos y circunstancias actuales. No obstante, el príncipe Alberto ha dicho en más de una ocasión que quiere que ambos hermanos sean un apoyo constante el uno para el otro, tanto a nivel personal como institucional.

Los príncipes con sus hijos y la princesa de Hannover. (Foto: Gtres).

El mismo destino de Carolina de Mónaco

La situación de la princesa Gabriella se parece a la de la hermana de Alberto de Mónaco. La princesa de Hannover -la única junto con su hija Alexandra que tiene tratamiento de alteza real-, es la mayor de los hijos de Rainiero III y Grace Kelly. Sin embargo, el nacimiento de su hermano Alberto un año después de que ella llegara al mundo la desplazó de manera inmediata en la sucesión por la legislación del Principado. Carolina fue la heredera apenas 14 meses.

Carolina de Mónaco en un acto con sus hijos. (Foto: Gtres).

A pesar de que nunca ha estado destinada a ostentar la jefatura del Estado, Carolina de Mónaco ha tenido un papel fundamental en el Principado y ha sido una figura clave tanto para su padre como para su hermano, antes y después de la llegada de Charlene a Mónaco. Además, durante un tiempo su hijo mayor, Andrea fue la gran esperanza para el Principado ante la falta de descendencia legítima por parte del príncipe Alberto.