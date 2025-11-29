Ophélie Renouard: la mano invisible detrás del Baile de Debutantes

La Ciudad de la Luz calienta motores para una de las citas sociales más importantes del año. El hotel Shangri-La, un antiguo palacete situado cerca de la Torre Eiffel que perteneció originalmente al príncipe Roland Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte, será un año más escenario de esta velada tan especial, en la que además de los rostros destacados de la alta sociedad y de la aristocracia, hay un nombre que destaca por méritos propios. Se trata de Ophélie Renouard.

Renouard es la artífice detrás de esta exclusiva cita tal como la conocemos en la actualidad. Desde el año 1994, Ophélie ha conseguido transformar una tradición aristocrática en un acontecimiento moderno en el que se unen la alta costura, las causas solidarias y la diplomacia. Pero ¿quién es esta dama que ha conseguido hacer del Baile de Debutantes una de las veladas más esperadas el año para la alta sociedad europea?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ophélie Renouard (@lebal.paris)

Los orígenes de Ophélie Renouard

Ophélie Renouard es, sin lugar a duda, la relaciones públicas más relevante de Francia. Cada año desde hace dos décadas consigue que hasta 25 jóvenes de diferentes partes mundo participen en el Baile de Debutantes, vestidas con prendas de alta costura y acompañadas de sus respectivos cavaliers. La selección de diseñadores y, sobre todo, de participantes, se cuida hasta el mínimo detalle, con perfiles que representen la excelencia y la diversidad cultural. Todas las participantes pertenecen a la aristocracia o a la alta sociedad y destacan por su elegancia y por sus logros personales o los de su familia. Nada se deja al azar.

Ophélie Renouard en un acto. (Foto: Le Bal)

A lo largo de los años han sido varias las españolas o con vínculos con nuestro país que han deslumbrado en esta cita. Por ejemplo, Amina Martínez de Irujo, Eugenia de Borbón Vargas, Cósma Ramírez, Almudena Lapique, Tatiana Shin Botín o Julia Puig, entre otras muchas jóvenes de la élite internacional que también han dado sus primeros pasos en esta cita.

Renouard nació en Saigón (Vietnam), pero a los 10 años se marchó a París, ciudad de la que eran originarios sus padres. Ophélie se crio en un ambiente internacional, ya que pasaba los veranos en San Francisco y esto ha marcado tanto su vida personal como la profesional. A la anfitriona del Baile de Debutantes le sigue gustando dividir su tiempo entre Europa, Estados Unidos y Asia.

Ophélie Renouard en un acto. (Foto: Le Bal)

La alianza con el grupo Taittinger

Estudió psicología en la prestigiosa Universidad de La Sorbona en París y a principios de los años noventa empezó a trabajar con la familia Taittinger. Los Taittinger son una de las dinastías más destacadas de Francia, con negocios en el ámbito de la hostelería, los hoteles y los productos de lujo. Gestionaban dos de los hoteles más importantes del mundo, el Crillon y La Mamounia. En uno de estos hoteles, el Crillon, comenzó a acoger el Baile de Debutantes. La familia quería que sus establecimientos pudieran ser el escenario de citas relevantes, como ésta que recuperaba la tradición de los bailes de presentación en sociedad.

El paso al frente de Renouard

En 2010, a pesar de la venta del grupo Taittinger, Ophelie Renouard decidió seguir organizando el baile, a partir de ese momento a través de su propia empresa. Su objetivo era no solamente presentar a jóvenes de la élite internacional y de la aristocracia, sino dar un paso más y recaudar fondos para causas benéficas, sobre todo, relacionadas con la salud infantil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ophélie Renouard (@lebal.paris)

Bajo la cuidada dirección de la francesa, el Baile de Debutantes se ha convertido en un escaparate perfecto para las grandes casas de moda, que aprovechan para vestir a las jóvenes que viven esta velada con gran ilusión. Elie Saab, Valentino, Dior, Chanel, Carolina Herrera y otras muchas son protagonistas secundarias de una noche en la que todas las miradas están en París.

Un puente entre tradición y modernidad

Con una gran habilidad para la diplomacia, Ophélie consigue reunir por una buena causa y bajo un mismo techo a jóvenes de diferentes partes del mundo, lo que hace que el baile ofrezca una imagen de concordia y armonía internacional perfecta, sobre todo, en tiempos convulsos.

La francesa ha logrado que el Baile de Debutantes sea un evento de relevancia mundial, con repercusión en Europa, Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Renouard ha sido capaz de mantener viva una tradición que se consideraba anacrónica, dándole un nuevo propósito gracias a los tintes solidarios y al uso de las redes sociales.