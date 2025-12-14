Carmen Morales y Shaila Dúrcal cuentan la verdad sobre los problemas económicos de Fedra Lorente

Fedra Lorente ha hecho pública su delicada situación económica. Una ruina causada por la estafa continuada que sufrió su marido, Miguel Morales, antes de fallecer. Tal y como ella ha desvelado, se siente muy arropada por su familia, a la que estará eternamente agradecida por la ayuda que le han ofrecido, pero que ella «ha rechazado». Han sido precisamente Shaila Dúrcal y Carmen Morales quienes, tras el desgarrador relato de su tía en una revista y en el programa ¡De viernes!, han reaparecido en la alfombra roja de los Premios Forqué, celebrados ayer sábado día 13 de diciembre en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid.

La postura de los sobrinos de Fedra

Como no podía ser de otra manera, han sido preguntadas por la ruina que enfrenta su tía, de la que han confesado que están totalmente pendientes. «Mi tía Fedra ha dicho que no sabíamos nada por protegernos un poco», ha dicho Carmen justificando las palabras de su familiar, que las desmarcaban por completo de todo. No obstante, ha asegurado que «eran conocedoras de la situación».

Carmen Morales y Shaila Dúrcal en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Para sorpresa, Carmen Morales ha desvelado que su tío Miguel Morales —fallecido hace unos meses— le pidió ayuda hace un par de años o tres en relación a la estafa de la que estaba siendo víctima. «Me contó lo que le estaba pasando, que si un dinero que le habían dicho, que le habían prometido», ha verbalizado. Unas palabras por boca de Miguel que extrañaron enormemente a la actriz. Es por ello que «empezó a hablar con él, a ver los mails» y, tras ver los documentos, dirimió que no era real. Una reflexión que su tío rebatió indicando que «era una familia con hijos que necesitaban comer». Pero no era una única historia; también fue engañado por una supuesta mujer que vivía en Yemen y necesitaba escapar, puesto que la estaban maltratando. Un cúmulo de mentiras que no hicieron más que vaciar sus cuentas bancarias. Pese a esto, ha disculpado a su familiar aseverando que «era una persona extremadamente bondadosa».

Miguel Morales, su hija Alejandra y su mujer, Fedra Lorente. (Foto: Gtres)

Un conflicto que no pudieron solventar sus familiares por sus propios medios, puesto que no podían inhabilitar a una persona que gozaba de la plenitud de sus facultades mentales, para lamento de todos ellos. Siguiendo la línea, Carmen también ha confirmado que, aun en vida del hermano de su padre, tanto él como Fedra acudieron a Cáritas «cuando se vieron necesitados».

Fedra Lorente viuda de Miguel Morales. (Foto: Gtres)

Shaila Dúrcal, que se encontraba en México cumpliendo con sus compromisos profesionales, se ha encontrado a su vuelta con toda esta situación. Por ello, se está poniendo al día, para conocer a fondo el caso y poder ayudar de la mejor manera posible. De cualquier manera, no ha dudado en apuntar que «somos una familia y nos apoyamos siempre muchísimo y nos damos mucho amor y cariño». Es por eso que no ha titubeado a la hora de tender su mano a su tía y a su prima «en los momentos buenos, en los regulares y en los malos también». «Puede suceder en cualquier familia y lo más importante es que estemos unidos», ha indicado. Y ha concluido su intervención admitiendo que le «duele» todo lo que está ocurriendo en torno a su núcleo más cercano.

Siguiendo la línea, ha explicado que su hermano, Antonio Morales de las Heras, se está encargando de todo el tema de los abogados y notario. «Mi hermano y yo estamos ayudando. Hemos pagado todo el tema del tanatorio, hemos estado ahí para lo que hiciera falta y estamos para lo que necesiten en el futuro. Estamos para ayudar», ha sentenciado.