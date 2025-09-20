Shaila Dúrcal publica unas imágenes inéditas de Miguel Morales tras la muerte del artista

Shaila Dúrcal y el resto de su familia están llorando la triste pérdida de Miguel Morales, integrante de Los Brincos, músico, compositor y hermano de Junior. De esta forma, era cuñado de Rocío Dúrcal y tío de los hijos de la emblemática cantante, a pesar de que hizo grandes esfuerzos por estar apartado de la crónica social. No utilizó sus relaciones familiares para despertar el interés del público y únicamente era conocido por su talento en la industria del espectáculo.

Shaila Dúrcal ha dado un paso importante delante de sus 258.000 seguidores de Instagram y ha mostrado unas imágenes inéditas de Miguel. En primer lugar ha publicado una foto que deja en evidencia la buena relación que mantenían. En ella aparece la cantante con su tío cuando sólo era una niña y un breve mensaje que dice: «D.E.P tito Mike». Como era de esperar, la reacción del público ha sido inmediata y son muchos los que se han puesto en contacto con ella para darle el pésame. «Era un artista excelente y una persona fantástica, lamentamos su pérdida», le dice uno de sus admiradores. «Lo siento mucho, ahora tienes que quedarte con todo lo bueno que has vivido a su lado», añade otro.

En LOOK hemos revisado detalladamente todos los comentarios que hay en el post y hemos descubierto que uno de ellos pertenece a la periodista Chelo García-Cortés. Esta última, gracias a su profesión, ha tenido oportunidad de conocer muy bien a los Dúrcal-Morales, así que las palabras que le ha dedicado a Shaila están cargadas de significado. «Todo mi cariño querida, tengo muy buenos recuerdos de Miguel», le ha escrito junto a un corazón dañado.

Miguel Morales con Shaila Dúrcal. (Foto: Instagram)

La hija de Rocío Dúrcal no se ha conformado con la mencionada publicación y también ha compartido un vídeo que demuestra cómo era Miguel Morales en las distancias cortas. A través de la trayectoria de Los Brincos, queda demostrado que el compositor era un hombre que vivía por y para el arte. Sin embargo, las imágenes que ha enseñado Sheila han aportado una visión diferente, pues también era una persona profundamente familiar.

Antonio Morales se despide de su tío

Sheila Dúrcal no es la única que está lamentando la pérdida de Miguel, su hermano Antonio tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de rendirle un pequeño tributo. Este último ha recurrido a sus redes sociales para lanzar un mensaje que dice: «Hoy el cielo de Madrid ha llorado por ti. Nos vemos al otro lado Migueloni».

Imágenes inéditas de Miguel Morales. (Foto: Instagram)

El material que han compartido Shaila y Antonio no había visto la luz hasta la fecha y será muy bien recibido por los fans de Los Brincos, pues Miguel Morales solía esconder su faceta personal. No por nada, simplemente se dedicaba a hacer música y evitaba convertirse en noticia por asuntos relacionados con su esfera privada.

La única hija de Miguel Morales

El mensaje que ha mandado la hija de Miguel Morales. (Foto: Instagram)

Álex, la única hija de Miguel Morales, fruto de su relación con la actriz Fedra Lorente, ha publicado una carta desgarradora para despedirse de su padre. «Papá, hoy mi corazón se rompe en mil pedazos, porque te has ido, mi mejor amigo, mi compañero de juegos y mi cómplice de tonterías. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? ¿Con quién voy a compartir nuestras maratones de películas, nuestras comidas improvisadas, nuestras risas únicas?», le pregunta.

Y después añade: «Sé que donde estás ahora nos vas a cuidar, que no te irás del todo porque siempre estarás aquí, acompañándome en cada recuerdo, en cada gesto y en cada instante en que piense en ti. Espérame, papá, que algún día nos volveremos a reencontrar».