Robert Redford ha fallecido a los 89 años, aunque su gran legado cinematográfico permanecerá para siempre en nuestra memoria. De esta forma, desde el programa No somos nadie han querido rendirle su particular homenaje haciendo un breve repaso por su extensa trayectoria en el mundo del cine. Así, Kiko Matamoros destacado el compromiso que ha tenido la estrella de Hollywood con el cine, pero sobre todo su aportación al cine independiente.

De hecho, el tertuliano ha confesado que se queda con la primera película en la que Redford ejerce como director, Gente corriente, la cual le «pareció un drama maravilloso, una ópera prima espectacular». Además, también han destacado que la estrella de Hollywood supo tocar diversos géneros; desde la comedia, al terror.

Robert Redford y Meryl Streep en un evento. (Foto: Gtres)

Es ahí cuando María Patiño, presentador del formato ha sacado a relucir un curioso detalle que ha dejado a todos sin palabras. «En el programa teníamos a Robert Redford de alguna manera», ha anunciado, mientras que en el pantallón aparecía una imagen de Chelo García Cortés junto al actor. «¡Son hermanos!», exclamaba entonces Marta Riesco, sorprendida por su inmenso parecido.

Chelo García-Cortés en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

Un parecido del que la tertuliana sería muy consciente, sobre todo porque incluso llegaba a bromear con el tema en un anuncio, tal y como ha recordado Patiño. «Llegó a hacer un anuncio», ha señalado. Concretamente, el año pasado Chelo se convertía en protagonista de una campaña, donde precisamente un cajero la identificaba como el difunto intérprete. «Hola, Robert», le decía, a lo que ella respondía enfadada: «¿Robert? ¡Soy Chelo! ¡Chelo! ¡Todo el día con la misma historia!», explotaba.

Chelo García Cortés y Robert Redford. (Redes sociales)

Ahí, Kiko Matamoros se ha atribuido los méritos, ya que asegura que él es el responsable de haberla bautizado así. «Me debe los derechos del anuncio por lo menos», argumentaba entre risas. Un enorme parecido que lleva persiguiendo a Cortés desde hace años, incluso durante su comentado paso por Supervivientes. «¿Os está gustando el concurso que está haciendo Robert Redford?», preguntaban en 2019 desde la cuenta oficial del reality haciendo uso de uno de los memes.

En cuanto a Chelo, parece que ella procura tomárselo con humor y prefiere reírse del tema, sin darle demasiada importancia. Tanto es así, que en una ocasión llegaba a afirmar: «Prefiero parecerme a Robert Redford que a Leonardo Dantés». Sea como sea, no cabe duda de que el mundo del cine a perdida a uno de sus grandes líderes, quien ha marcado el camino a diversas generaciones y que todavía sigue emocionándonos con sus actuaciones.

Por suerte, siempre nos quedarán sus brillantes películas, en las que podremos recordarle en algunos de sus papeles más estelares. Por ejemplo, en Nosotros en la noche, donde comparte pantalla con su queridísima amiga Jane Fonda.