Las mejor y peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Forqué

Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán han sido los elegidos como maestros de ceremonias en una velada muy importante para el cine español. Esta noche, el Palacio Municipal de IFEMA acoge los premios Forqué, un acontecimiento cultural que se celebra en homenaje a la gran figura de la cinematografía, José María Forqué. Con más de 30 ediciones a su espalda, esta cita se ha consolidado como una de las más importantes del séptimo arte de nuestro país y pone en valor la calidad y el talento de los actores nacionales.

Como no podía ser de otra manera, los invitados han elegido sus mejores galas y han ido desfilando por la alfombra roja colocada en el acceso al recinto. Entre los mejor y peor vestidos han destacado los presentadores, Cayetana y Daniel, o las actrices Elena Furiase, Alba Flores, Berta Castañé y María Adánez, entre otros.

Los conductores de la gala

Dos de los grandes protagonistas de la noche, Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, han aparecido juntos en el photocall. La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas ha optado por un look arriesgado. Se trata de un vestido color champagne repleto de aplicaciones colocadas sobre un forro que hacía de una segunda piel. De escote halter, la prenda era larga, hasta los pies, y la ha combinado con unas plataformas color maquillaje en perfecta sintonía. A pesar de la joya que era el vestido, no era la mejor elección para resaltar su rostro pues se fundía peligrosamente con el color de su piel y de su pelo.

Por su parte, el productor ha defendido un total black compuesto por una americana de terciopelo con solapas de raso, pantalones de traje, camisa, corbata y zapatos de cordones de charol.

Algunas de las mejor vestidas

Como en toda alfombra roja, hay asistentes que llaman la atención por su mal gusto y los hay que, por el contrario, son catalogados como los mejores vestidos de la noche y, en este caso, los premios Forqué no iban a ser menos. Entre las que ha elegido a la perfección su estilismo encontramos a María Adánez —conocida por papeles como el de Lucía, en Aquí no hay quien viva—.

La madrileña ha optado por un vestido vaporoso que no ha pasado inadvertido por su fluidez y movimiento. Se trataba de una pieza confeccionada en gasa de seda que entremezclaba el camel, el gris plomo y el negro; era sin mangas y semitransparente y estaba rematada en la cintura con un lazo de raso. La parte más especial se encontraba en la zona superior, en la que añadió un gran cuello etéreo creado a base de plumas entrelazadas.

Elena Furiase ha sido de las primeras en llegar. La hija de Lolita y Guillermo se ha decidido por un vestido negro de corte lady y escote palabra de honor. Confeccionado en moaré, la apuesta contaba con una franja ancha en el bajo de color blanco que aportaba distinción dentro del clasicismo por el que ha optado.

Alba Flores, lejos de defender un look de gala, ha optado por seguir siendo fiel a su estilo. Por eso es por lo que no podemos catalogar su apuesta como un patinazo. La joven ha apostado por un traje que refleja a la perfección su personalidad. De raya diplomática negro, el dos piezas contaba con diversas aplicaciones doradas distribuidas en toda la extensión. Bajo la americana, que era de corte oversize, ha llevado un top de color negro con cuello alto creado con un tejido semitransparente que dejaba al descubierto el sujetador. El toque gamberro lo ha puesto con unas botas militares de cordones y con gran plataforma.

Los patinazos estilísticos de los Forqué

Berta Castañé, más que a los premios Forqué, parece que ha sido citada a las puertas de un cabaré. Como si de una bailarina burlesca se tratara, la actriz se ha enfundado en un vestido repleto de flecos de color dorado. Los complementos, lejos de ayudar, despistaban aún más. Nada tenía que ver la prenda descrita, de cuyos tirantes salía un lazo negro atado al cuello que caía por su espalda a modo de cola, unas botas coco hasta la rodilla y una boina con apliques plateados de lo más variopinto. Vamos, que no había por donde cogerlo.

Pero en esta categoría no ha estado sola, estas son algunas asistentes que no han acertado con su look y no han estado a la altura del evento:

Algunas de las nominaciones

Esta noche se entregarán un total de 20 premios a diferentes categorías, entre las que se encuentran: Mejor Película, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina o Cine y Educación en Valores. Algunos de los títulos que van a la cabeza son Sorda, una producción de Eva Libertad en la que abordan el tema de la maternidad y los miedos en un relato de drama que cuenta la historia de una mujer sorda que va a tener un bebé.

Más que los Premios Forqué

Durante la velada, que ha reunido a numerosos rostros conocidos, los asistentes podrán disfrutar de numerosas actuaciones en directo entre las que destacan la de artistas de la talla de Amaral, Chanel, Mafalda Cardenal, Nil Moliner, Ruth Lorenzo o Shaila Durcal, entre otros.

Además de la entrega de premios regular a proyectos e intérpretes nominados, este encuentro servirá para otorgar uno de los reconocimientos más relevantes de la velada. Se trata de la Medalla de Oro Premios Forqué 2025, un título honorífico que ha recaído en Enrique Cerezo, que, además de ser el presidente del Atlético de Madrid, es un fuerte empresario dedicado a la producción audiovisual y que ha contribuido enormemente con la industria. Entre sus creaciones destacan algunas muy conocidas como Las brujas de Zugarramundi, Matusalén, Cómo ser mujer y no morir en el intento o La piel del tambor.

Sin duda y tras los acontecimientos sucedidos en el día de hoy, la gala estará marcada por el recuerdo a Héctor Alterio, una gran figura del séptimo arte que ha perdido la vida a los 96 años.