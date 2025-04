Enrique Cerezo, conocido popularmente por su papel como presidente del Atlético de Madrid, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de Cine, un reconocimiento que pone el foco en su extensa y silenciosa trayectoria como figura clave en la industria cinematográfica española. La distinción, otorgada por su contribución al «desarrollo, mejora y promoción del cine español», refuerza una faceta menos mediática pero no menos influyente del empresario madrileño.

Aunque su imagen está inevitablemente asociada al fútbol, Cerezo es, desde hace décadas, una de las personalidades más importantes del audiovisual en España. Su carrera comenzó en los años 70 como ayudante de cámara, y con el tiempo fue consolidándose como productor y empresario del sector, hasta convertirse en uno de los mayores propietarios de derechos de películas españolas a través de su compañía Video Mercury Films.

Enrique Cerezo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Según datos de la propia Academia, el catálogo gestionado por Cerezo supera las 7.000 obras, lo que lo convierte en el custodio de una parte sustancial del patrimonio cinematográfico nacional. Títulos fundamentales de directores como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, José Luis Sáenz de Heredia o Pedro Lazaga se encuentran bajo su sello, muchos de ellos restaurados digitalmente y reestrenados para nuevas generaciones. «Estoy feliz por esta Medalla que me dan mis compañeros y compañeras, y muy orgulloso de que se reconozca un trabajo que llevamos realizando desde hace casi 60 años», ha afirmado Cerezo durante el acto de entrega celebrado en la sede de la Academia.

«Todas las películas que he hecho tienen un porqué, te dan algo: unas por lo bien que fue el rodaje, otras porque funcionaron en taquilla, algunas por los buenos recuerdos que te traen… La que más alegrías me ha dado es La buena estrella. Es una gran satisfacción encontrar el negativo de películas que estaban perdidas o cuyo negativo estaba destrozado, recuperarlas y verlas y escucharlas igual o mejor que cuando se estrenaron. Hemos encontrado materiales en Italia, Francia, Argentina, Chile… Antes, los productores mandaban las películas que les pedían en otros países y no se preocupaban de recuperar el material. Es un trabajo pesado, lento y duro, pero que me gusta mucho», ha añadido.

Enrique Cerezo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de su faceta como productor, Cerezo ha sido un impulsor de la exhibición del cine español, tanto en televisión como en plataformas digitales. Fundó el canal 8madrid TV, centrado en cine nacional, y la plataforma FlixOlé, que ofrece un extenso catálogo de películas clásicas y contemporáneas del panorama español. Esta apuesta por la difusión ha sido clave para acercar el cine patrio al gran público, especialmente en una época dominada por contenidos internacionales. Además, su papel como presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) también ha sido clave para defender los derechos de los productores y fomentar el desarrollo de políticas públicas en favor del cine.

La Medalla de Oro de la Academia de Cine, que ya han recibido figuras como Pedro Almodóvar, Maribel Verdú o Fernando Fernán Gómez, se suma ahora al palmarés de Cerezo.