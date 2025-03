El reciente testimonio de Maribel Verdú sobre su temor al paso del tiempo y su impacto en la carrera artística ha generado un debate en el mundo del espectáculo. La actriz, con una trayectoria de más de cuatro décadas, expresó entre lágrimas su inquietud por envejecer y cómo esto podría afectar su presencia en la pantalla. «Desde hace muchos años pienso que va a ser el último», dijo. Esta confesión ha resonado en la industria y ha llevado a algunos de sus compañeros a reflexionar sobre el tema. Es el caso de Lola Herrera.

María Dolores Herrera Arranz -su nombre de pila-, una de las figuras más respetadas del teatro español, ha compartido su perspectiva al respecto. A sus 89 años, Herrera ha dedicado gran parte de su vida al teatro, construyendo una carrera sólida y duradera. Al ser preguntada sobre las declaraciones de Verdú, Herrera ha comentado que las trayectorias de ambas son distintas. Mientras que Maribel ha brillado en el cine desde muy joven, Herrera ha centrado su carrera en el teatro, un medio que, según ella, permite una permanencia más prolongada si se trabaja con dedicación a lo largo de la vida. La actriz ha destacado que el cine puede ser más injusto y exigente en ciertos aspectos, mientras que el teatro ofrece una continuidad para quienes lo aman y se entregan a él plenamente.

Lola Herrera en el teatro. (Foto: Gtres)

«Maribel ha hecho una carrera de estrella, de actriz, desde muy jovencita (…) El cine es más injusto que el teatro. En el teatro podemos permanecer más tiempo. Yo me he dedicado toda mi vida al teatro, como otras muchas personas, otros muchos actores y actrices que han hecho fundamentalmente teatro. Yo creo que, si te tiras de cabeza en el teatro y lo amas, no te abandona nunca, o sea que hay que decirle a Maribel que bueno, que es una opción. El cine es más más frágil de memoria y además exige otras cosas», han sido sus palabras.

Lola Herrera acaba de estrenar la obra Camino a la Meca en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Escrita por el dramaturgo sudafricano Athol Fugard, está inspirada en la vida de Helen Martins, una escultora que transformó su hogar en un jardín de esculturas orientadas hacia La Meca, desafiando las convenciones de su tiempo. a trama se desarrolla en 1974, durante el apartheid en Sudáfrica, y aborda temas como la libertad artística y la lucha contra la opresión social. Herrera comparte escenario con su hija, Natalia Dicenta, en esta producción dirigida por Claudio Tolcachir. La obra se presenta desde el 13 de marzo hasta el próximo 27 de abril de 2025, ofreciendo al público madrileño una reflexión sobre la autonomía y la creatividad en contextos adversos.

Lola Herrera y Natalia Dicenta en el teatro. (Foto: Gtres)

