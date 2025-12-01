Alba Flores ha leído, por primera vez, la autopsia de su padre, Antonio Flores, que fallecía hace tres décadas. Para terminar con las especulaciones, la actriz ha dado un paso al frente en Flores para Antonio, el documental que ha vuelto a revivir la figura del hijo de La Faraona.

La causa de la muerte de Antonio Flores

Por primera vez en la historia de este clan, es la hija de Antonio la que ha decidido abrir un asunto que parecía inaccesible: la causa de la muerte del intérprete de Una espina.

Lola Flores y su hijo Antonio. (Foto: Gtres)

Pese a que públicamente sí se conocía lo que le había ocurrido de manera temprana al artista, ninguno de sus familiares se había atrevido a leer el parte médico al completo, hasta ahora. Su hija Alba, cuya postura siempre ha sido el hermetismo, se ha armado de valor para abrir su corazón y la autopsia de su padre. «Leo tu autopsia, Papá. Tus 33 años. Tu pelo oscuro, tus ojos oscuros. Tu mano izquierda, la de los acordes, con una férula de escayola. Escarcha en tus pulmones. Y petequias en tu corazón», comienza diciendo.

Durante muchos años -concretamente 30-, la muerte de Antonio Flores fue diana de comentarios, especulaciones y teorías. Aunque el consumo de sustancias estupefacientes siempre ha estado presente, ahora ha sido cuando la propia Alba la que ha decidido contar lo que le ocurrió a su progenitor para desmontar todos los rumores: «La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor».

Alba Flores y Ana Villa. (Foto: Gtres)

A ello, además, se le sumo un mal momento físico y personal del cantante, ya que dos semanas antes de su muerte despedía a su madre, Lola Flores. «15 días de vigilia y duelo. Poca hambre, poco sueño. Y esa noche, también un ginseng, un baño en la piscina y un mañana estaré mejor. Parada cardiorrespiratoria. Intoxicación por drogas… Muerte accidental. Te encontraron en la cama, descansando, como si estuvieras dormido…», añade la sobrina de Lolita y Rosario Flores que confiesa que, durante su infancia, creció con una visión distorsionada de lo que realmente ocurrió -ya que muchos apuntaron a una posible autolesión-.

En esta cinta, también ha dado su testimonio Ana Villa, la madre de su hija Alba, que siempre ha optado por estar al margen del foco mediático. Sin embargo, no ha dudado en recordar la historia de amor con el padre de su hija, con el que empezó una relación adolescente. Además, también ha contado cómo vivió en primera persona el problema de las adiciones de Flores, que se incrementaron tras el nacimiento de su descendiente en común -por una mezcla de miedo y emoción-: «En la mili se ponían todo. No solo hachís, también heroína. Había un meneo que no te puedes imaginar… Fue el periodo en el que peor estuvo»-.