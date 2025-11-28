En los años ochenta, Lola Flores y Antonio González Batista -más conocido como El Pescaílla-, dejaron atrás su vivienda en el centro de Madrid para mudarse a La Moraleja. Fue a las afueras de la capital donde La Faraona pasó sus últimos días rodeados de los suyos en El Lerele, su impresionante casa que su hija Rosario vendió, años después y tras no poder hacer frente a las deudas y el mantenimiento de la misma, por casi dos millones de euros.

El estado actual de El Lerele

Originalmente, El lerele es una de las canciones más conocidas de Lola Flores. Durante muchos años, la artista tarareó esta canción y, tal fue el cariño hacia la misma, que este nombre se lo puso a su última casa. Un chalet de 626 metros cuadrados donde guardó muchos recuerdos familiares como las tardes de piscina o los paseos por el jardín.

El estado actual de El Lerele, la casa en la que murió Lola Flores. (Foto: Gtres)

Siete años después de su venta a un comprador anónimo, la fachada rústica y el porche de piedra de El Lerele están intactos y, aunque ya no pertenezca al clan, seguro que la casa guarda muchos secretos de los Flores.

Así era El Lerele, un hogar maldito

Durante muchos años, El Lerele fue el refugio de la familia Flores. Allí compartieron confidencias, visitas de famosos… Pero también desgracias. La primera de ellas fue el 16 de mayo de 1995 cuando la casa -con ciertos aires andaluces- despedía a su propietaria. Un desolador momento para sus hijos, que estuvieron al lado de la matriarca hasta su último aliento.

Además, días después, el clan se enfrentaba a la siguiente tragedia que marcaría sus vidas: la muerte repentina de Antonio Flores en este mismo hogar, en una cabaña de madera propiedad del artista.

Para continuar con el legado de la artista, su marido y sus hijas mantuvieron la propiedad, pero no como la dejó Lola: la partieron en dos viviendas independientes para repartir los gastos.

En 2018 Rosario Flores vendió la casa por casi 2 millones de euros. (Foto: Gtres)

Debido a su apego por esta casa, Rosario compró la parte principal. Sin embargo, dos décadas después, la intérprete de No Dudaría -la canción compuesta por su hermano y que interpreta, con mucha emoción, en sus conciertos-, tuvo que desprenderse de este refugio al no poder hacer frente a la carga económica que suponía su mantenimiento.

Aunque en un comienzo el precio inicial fueron 3 millones de euros, se vendió por 1,95 millones ya que las inmobiliarias consideraron que el primero era desproporcionado a su valor. Esto no solo supuso una pérdida económica para Rosario, sino también emocional.

De hecho, en contadas ocasiones se ha pronunciado la artista sobre ello, porque -a veces- no encontraba las palabras para referirse a esta venta. «Es una pregunta tan sentimental para mí, que no tengo palabras para explicarlo. Como decía, la vida va cambiando y te tienes que ir adaptando. Pero estoy muy contenta y muy feliz, porque mis cambios son para bien. Todos tenemos apego a las cosas materiales y sentimentalismo a la hora de desprenderte de ellas, pero no pasa nada porque, tarde o temprano, te tienes que desprender de ellas», confesó a ¡Hola!