De Carmen Sevilla a Rocío Jurado: la familia elegida de Lola Flores

Tal día como hoy, hace tres décadas, se apagó para siempre la voz de una de las artistas más reconocidas del mundo: Lola Flores. Desde entonces, el legado de La Faraona se ha mantenido gracias a sus seres queridos y muy especialmente a sus dos hijas, Rosario y Lolita Flores, que recientemente en Jerez de la Frontera inauguraron un museo con las reliquias de su madre. La muerte de la intérprete de A Tú Vera dejó huérfanos no solo a sus familiares, si no al amplio grupo de amistades que le rodeaban. Concretamente, dentro de su sector, Lola encontró un apoyo en Rocío Jurado y Carmen Sevilla.

La amistad de Lola Flores con Rocío Jurado y Carmen Sevilla

A lo largo de la historia del folclore español, se ha intentado en muchas ocasiones rivalizar y enfrentar a las grandes voces aflamencadas del país. Sin embargo, lejos de la realidad, la mayoría de ellas tuvieron una amistad más allá de lo laboral. Lola Flores fue una de las artistas que encontró en su industria a grandes apoyos, como en Carmen Sevilla, a pesar de que procedían de mundos completamente distintos. Ambas demostraron que entre ellas existió una gran admiración, a pesar de venir de dos clanes opuestos. Mientras que Sevilla nació en el seno de una estirpe de clase media alta, Lola creció en una familia mucho más humilde. Eso no impidió que no se entendieran. La música las unió en los años 50 cuando ambas firmaron con Cesáreo González, fundador de Suevia Films, que creó un star system envidiable con varias de las voces más importantes del mundo.

Rocío Jurado junto a Lola y Lolita Flores. (FOTO: GTRES)

Tal fue su amistad que, tras la muerte de Lola, Carmen mantuvo el contacto con Lolita y Rosario, las hijas de la intérprete de Pena Penita. «A Lolita yo la he tenido más profunda y dentro de mi corazón», dijo Sevilla sobre la cantante de Sarandonga en un especial de TVE en el décimo aniversario del fallecimiento de La Faraona.

Sabida era la buena relación también entre Lolita Flores y Rocío Jurado. De hecho, con las primeras elecciones democráticas en España, la mujer de El Pescaílla dejó claro a través de una canción con qué personas de confianza formaría su grupo parlamentario, entre las que mencionó a La más grande. Aunque ambas perdieron la vida, tal era la conexión entre ellas encima del escenario que a día de hoy el vídeo en el que Rocío le dedicó a Lola la canción Se nos rompió el amor (uno de sus mayores hits) en un homenaje en Antena 3 a Flores (justo antes de morir), sigue sumando visualizaciones. «He visto mucho bailar y muchas cosas grandes en mi vida, pero tú me pones la carne de gallina porque eres un ser que del que la mayoría conoce tu voz, pero no te conoce. Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar», le dijo Flores a Jurado tras la actuación.

Su enemistad con Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en el funeral de Lola Flores. (FOTO: GTRES)

Al igual que Lola tuvo una relación excelente y sin polémicas con las artistas mencionadas, no fue así con Isabel Pantoja, a la que le echó una maldición por arrebatarle el novio a su hija (ya que Paquirri y Lolita tuvieron una relación en el pasado): «Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida Isabel Pantoja».

En cuanto a la maldición, en Viajando con Chester, Lolita llegó a pronunciarse sobre ello: «Ella lo único que dijo es que quería ver llorar a Isabel todo lo que su hija había llorado con Paquirri. Eso no es una maldición. Eso es simplemente ver a tu hija hecha polvo. No me gusta que se hable de eso. Que todo lo que le esté pasando a Isabel le echen la culpa a Lola Flores me parece muy fuerte».

Sin embargo, a pesar de los conflictos del pasado, TardeAR desveló recientemente que ambas artistas firmaron la paz antes del fallecimiento de Lola, que tuvo lugar en octubre de 1991, justo siete años después de la muerte de Paquirri.