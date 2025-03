El emblemático espacio El Beatriz Madrid se convirtió este 6 de marzo en el escenario de los premios ELLE x Women 2025. Evento que congregó a numerosas personalidades, y una de las premiadas más destacadas fue Paz Vega, que este año debuta como directora con Rita. En el marco de esta cita contó cómo fue su proceso de evolución de actriz a directora, pero no sólo eso, sino que se pronunció sobre el nuevo documental que se está preparando de Isabel Pantoja.

La opinión de Paz Vega

Después de posar en el photocall habilitado, Vega atendió a los medios de comunicación allí presentes. Indicó que no sabía si le interesaría interpretar a la tonadillera. «Yo, es que no bailo ni canto bien, de verdad. Yo no tengo ese arte que tiene ella», expresó. Estas palabras de Paz Vega recuerdan a las que presuntamente escribieron en el pasado sobre Lola Flores.

Paz Vega en un evento. (Foto: Gtres)

Durante un tiempo se pensó que una crítica del The New York Times había opinado negativamente sobre Lola Flores. «Ni canta ni baila, pero no se la pierdan», dijeron, supuestamente. Sin embargo, con los años se conoció la verdadera intrahistoria. «Se conoce que alguien se lo dijo a su cara en Nueva York y ella pensó que lo habían escrito. Cómo no está para preguntárselo, no podemos saberlo. Realmente si se dijo, fue una genialidad. Y si no se dijo, sigue siendo una genialidad. Imagino que sería algún comentario y ella se quedó con esa historia. Porque inventarlo sería tirar piedras contra su tejado», confesó Lolita Flores en la jornada inaugural del FesTVal de televisión de Vitoria en 2021.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

El documental de Isabel Pantoja

Hace tan solo unos días se conoció el nuevo movimiento por parte de Isabel Pantoja. Si bien primero se rumoreó sobre que haría una posible serie de su vida, finalmente este reto profesional de la artista se ha materializado. La cantante ha firmado con Mediacrest un acuerdo para el desarrollo de una serie documental y una de ficción.

Francisco Pou, CEO de Mediacrest, aseguró durante la firma que «poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja y llevar con ella al gran público una producción de la máxima calidad con la historia de una de las personas más influyentes de la música española es un regalo, un reto apasionante que estamos encantados de afrontar».

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

También comentaron que Isabel Pantoja expresó que se encuentra «entusiasmada» con el proyecto y que «agradece esta bella oportunidad de celebrar sus más de 50 años de trayectoria». La artista y Mediacrest Entertainment S.L. Firmaron el contrato el 4 de marzo en Madrid y se trata de un acuerdo de opción y colaboración para el desarrollo de dos series sobre la vida de la artista. Una primera de carácter documental y otra de ficción planteada inicialmente sobre siete capítulos desde la infancia hasta el momento actual.