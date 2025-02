La herencia de Paquirri que Isabel Pantoja aún mantiene oculta

Isabel Pantoja y Paquirri compartieron su vida en Cantora cerca de año y medio, el tiempo que duró su mediático matrimonio. Sin embargo, el 26 de septiembre de 1984, el diestro falleció a causa de una cornada en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba).

Desde entonces, su herencia ha sido objeto de polémica en varias ocasiones. Sin ir más lejos, recientemente ha salido a la luz que la tonadillera ha ocultado tres fincas adyacentes a Cantora.

Isabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, explicó en el programa D Corazón de RTVE que, años después de fallecer el diestro aún hay propiedades a nombre de Paquirri. Unos bienes que legó el torero a Isabel y cuya titularidad no asumió nunca la tonadillera.

Por lo tanto, hay tres propiedades a nombre de Francisco Rivera Pérez, cuatro décadas después de su trágica muerte y es que Isabel Pantoja nunca puso a su nombre esos bienes. Se encuentran en Medina Sidonia (Cádiz) y están cerca a Cantora, la finca embargada e hipotecada que abandonó la cantante el pasado mes de octubre para instalarse en Madrid, ciudad en la que ha iniciado una nueva etapa de su vida.

Paquirri e Isabel Pantoja el día de su boda. (Foto: Gtres)

Nadie era conocedor de estos detalles, salvo Isabel Pantoja. Paquirri quería ampliar la expansión de su finca preferida con las tierras que han permanecido ocultas hasta el día de hoy, asegura Lecturas.

¿Qué pasa ahora con Isabel Pantoja?

En los últimos tiempos se ha destapado que Isabel Pantoja no atraviesa un buen momento económico debido a las deudas que arrastra. Ahora, que esta información ha visto la luz, su futuro podría complicarse aún más. Hay acreedores que no han podido cobrar esas deudas porque sus bienes están embargados por hipotecas y sus impagos a la Agencia Tributaria.

Isabel Pantoja junto a Paquirri. (Foto: Gtres)

Ahora que se ha dado a conocer que existen nuevas fincas, las reclamaciones contra la folclórica podrían resurgir con más fuerza. Según la abogada Eva de Andrés: «Mientras existan deudas vivas, los acreedores (la administración o particulares) están legitimados para investigar qué patrimonio nuevo tiene o, por el contrario pedir auxilio judicial para cobrar sus deudas con sus intereses correspondientes».

Los enseres «perdidos» de Paquirri

Los hermanos Rivera llevan años solicitando recuperar los enseres de su padre, pero sin éxito, porque se desconoce el punto en el que se encuentran parte de sus trajes y capotes. Su abogado, Joaquín Moeckel, reveló más detalles sobre esta historia. «Francisco y Cayetano Rivera, a los que yo represento, siempre han dicho que estos enseres no tiene ningún tipo de valor económico, pero sí un valor incalculable, por distintos motivos. Primero porque son de su padre, también porque los dos se han dedicado a ser toreros. Si mi padre es abogado y yo he heredado una toga de él, tiene un valor sentimental que para otra persona no la tendría», comentó.

Francisco y Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

El abogado señaló que durante todo este tiempo, la intérprete ha jugado al despiste con sus defendidos. «Ahora lo tengo, ahora no, lo último fue que Kiko dijo en un programa de televisión que supuestamente los enseres robados o extraviados estaban en la finca», expresó, haciendo referencia al especial de televisión protagonizado por el artista que llevaba como título Cantora: la herencia envenenada. Fue en el citado espacio donde el DJ aseguró, en noviembre de 2020, que vio los trastos de torear de su padre en una habitación de Cantora. Un hecho insólito, ya que que la tonadillera había denunciado su robo.

Después de aquellas declaraciones de Kiko, el letrado hizo un requerimiento a la cantante en la notaria de Median Sidonia. «Hizo caso omiso. ¿Qué me queda? Un procedimiento judicial reclamando a esta señora los enseres. Demandar a la señora y el testigo sería Kiko Rivera», detalló en D Corazón. Sin embargo, Francisco y Cayetano no quieren llegar a este punto por un motivo concreto. «A mí para recuperar unos trajes no me vale todo, si para eso tengo que echar a pelear a un hijo con una madre. Yo no soy la señora Pantoja», contó Moeckel . «Si Kiko Rivera va al juzgado y dice que vio los bienes, entonces se pone en contra de su madre y a favor de sus hermanos, Francisco y Cayetano. Si hace lo contrario, se pone a favor de su madre y en contra de sus hermanos», puntualizó sobre este asunto.