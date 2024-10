Isabel Pantoja se encuentra, de nuevo, en el centro del foco mediático. Tras semanas retrasando su inminente mudanza a Madrid, el traslado ya se ha hecho efectivo. De esta manera, deja atrás su pasado en la finca Cantora, propiedad en la que ha vivido estos últimos años junto a su hermano Agustín, su mano derecha. En concreto, este movimiento se habría producido durante la madrugada del 18 de octubre. «Lo hizo de madrugada, para evitar a la prensa y ser fotografiada. Se cuidaron mucho. Salieron a las cinco de la madrugada, con los perros», contó el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, en Telecinco.

Ahora, comienza una nueva etapa en su nuevo hogar, que la espera desde el 1 de septiembre. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en la exclusiva urbanización La Finca. Isabel Pantoja deja atrás su refugio y en él muchos de los recuerdos de toda una vida y la herencia por la que Francisco y Cayetano Rivera lucharon siempre y ella negó.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Estos enseres, pertenecientes a Paquirri, se convirtieron en objeto de disputa durante las últimas décadas. Estas semanas de atrás se ha podido ver cómo varios camiones de mudanza entraban y salían de Cantora con los objetos más valiosos de la artista, entre ellos el lienzo con el retrato del torero, fotos, premios y diversos recuerdos, además de todas su pertenencias personales. Sin embargo, ni rastro de las numerosas cabezas de ganado que el diestro conservó, ni de sus trofeos o los famosos trajes de torear que nunca entregó Isabel a Francisco y Cayetano, informa Lecturas.

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera no ha pedido nada

La finca Cantora pasará a manos de otro propietario y posiblemente se instale tal y como la deje Isabel Pantoja en los próximos meses. Sin embargo, la tonadillera no es la única propietaria. Kiko Rivera, con quien no tiene relación desde hace años, posee el 49% de la propiedad que se compone de un caserío de casi mil metros cuadrados y que cuenta con una plaza de toros, caballerizas, piscina y tres naves. El DJ no ha pedido nada, pero Isabel teme que él quiera acceder a la vivienda antes de que la abandone definitivamente, asegura el citado medio.

Isabel Pantoja en Jerez de la Frontera. (Foto: Gtres)

Un conflicto familiar

Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, falleció el 26 de septiembre de 1984. Desde entonces, Isabel Pantoja ha estado enfrentada con la familia previa de Paquirri, los Rivera, la ex pareja del diestro, Carmina Ordoñez, y sus hijos mayores.

Los toreros Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

Pese a la mala sintonía que siempre había estado presente entre ellos, nadie se imaginaba que la artista no facilitara el acceso a la finca para conseguir los objetos que el torero dejó en herencia a Francisco y Cayetano. Además, durante años, Isabel llegó a decir que los habían robado. Esta versión de la artista la desmintió Kiko Rivera con su relato en La herencia envenenada.