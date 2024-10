La salud de Isabel Pantoja hace saltar las alarmas: "Es muy grave, quiere hacer un comunicado"

En los últimos meses Isabel Pantoja se ha visto obligada a cancelar algunos conciertos de su gira por España en honor a sus 50 años sobre los escenarios. ¿El motivo? Diferentes problemas de salud a los que se ha tenido que enfrentar y que, hasta ahora, son todo un misterio. Como era de esperar, las especulaciones sobre su verdadero estado no han cesado desde entonces y, según ha trascendido, la tonadillera y su equipo estarían a punto de dar un paso al frente para lanzar un comunicado y aclarar qué es lo que ocurre realmente a la intérprete de Marinero de luces.

Así lo ha confirmado Laura Fa desde su podcast Mamarazzis, donde ha asegurado que la artista está preocupada porque no sabe si podrá realizar el concierto de Tarragona, el último show que queda del tour. «Está pendiente de su gira y de poder llevarla a término […] Tiene prisa en realizar estos conciertos que no sabe si podrá hacer y tiene muchas esperanzas en el documental que está preparando. En que este le ayude a solucionar los problemas económicos antes de morirse», anunciaba la periodista.

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos en Valencia. (Foto: Gtres)

«Con Agustín han llegado las primeras tensiones, porque en este momento organizativo, no se está adaptando a la nueva realidad de Isabel Pantoja», continuaba explicando. Pero esto no es todo, el pasado 14 de octubre, Laura Fa insistía de nuevo en el tema desde el plató del programa Espejo Público y señalaba que la artista no quiere publicar un comunicado estándar, «sino uno más explícito detallando su estado de salud».

Laura Fa en el podcast ‘Mamarazzis’. (Foto: YouTube)

Tras escuchar las informaciones de su compañera, Gema López, colaboradora del matinal de Atresmedia mencionado, también ha querido alertar sobre el diagnóstico médico de Isabel, el cual es bastante grave: «La prensa es conocedora de la dolencia que tiene. Desde el principio dijimos que, además, era muy grave, pero es algo que le corresponde a ella contar», sentenciaba sin querer dar ningún detalle de más. Cabe destacar que la comunicadora el pasado verano ya informó de que la situación es tan crítica que Isabel ya habría mandado comunicar su delicado diagnóstico a sus dos hijos, con quienes mantiene, a día de hoy, una nula relación.

La inminente mudanza de Cantora

Estas informaciones sobre el estado de salud de Isabel Pantoja llegan en medio del revuelo mediático que está ocasionando su mudanza a la capital. Y es que, según lo trascendido, la madre de Kiko Rivera habría decidido vender Cantora, finca que heredó de Paquirri, para poder saldar las deudas pendientes y empezar una nueva vida en Madrid.

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

Hasta donde se conoce, la cantante aún no ha abandonado definitivamente la que hasta ahora ha sido su casa pero en las últimas horas, varias cámaras han captado a furgonetas y coches de diferentes servicios saliendo de la finca, algo que podría apuntar a que el proceso de mudanza habría dado su pistoletazo de salida.