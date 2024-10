La entrevista que Isa Pantoja concedió al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera, ha despertado un sinfín de reacciones en la crónica social de nuestro país, en las últimas horas. La última en pronunciarse al respecto ha sido, sin ir más lejos, Ana Rosa Quintana, que se ha mostrado de lo más tajante.

Ana Rosa Quintana ha querido hablar de este asunto en directo en TardeAR, el programa que presenta en la cadena antes citada desde hace poco más de un año. Y lo cierto es que lo ha hecho de tal forma que ha sentenciado totalmente a Isabel Pantoja. La presentadora ha comenzado su alegato mencionando que la situación entre Isa Pi y su madre «no tiene arreglo y, sobre todo, perdón de Dios». En este sentido, Ana Rosa ha mostrado su total desconcierto ante las palabras de la hija de la tonadillera. «¿Cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato? ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado? Yo creo que son de las peores cosas que he visto hacer porque, lo que te da seguridad en la vida, es haber sido querido o ser querido de pequeño. Cuando la única persona que tienes, que es tu madre, no te quiere, es un dolor», ha dicho.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

En su intervención, Ana Rosa Quintana también ha querido destacar lo bien que se ha portado Joaquín Prat con Isa Pantoja en su regreso al programa Vamos a ver, en el que colabora asiduamente, tras la sonada entrevista. Aunque no sin antes lanzar una dura advertencia a la propia Isabel Pantoja. «Por favor, señora. Que tiene una hija. Que tiene un nieto. Vale ya de hacer sufrir a esta criatura que no ha hecho nada. Que la adoptó en un sitio donde no la querían y la trajo, la quiso durante un tiempo y ahora no. Vale ya. Joaquín ha estado muy cariñoso y acertado. A mí me ha emocionado cuando ha dicho ‘gracias, Joaquín por que lo único que necesito es cariño’».