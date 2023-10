El discurso de Anabel Pantoja en la boda de su prima Isa y otros momentos clave

El pasado viernes 13 de octubre tuvo como protagonista a Isa Pantoja, la colaboradora de Telecinco que se ha ganado un hueco en el corazón de muchos espectadores. Los inicios de su trayectoria mediática fueron bastante complicados, pero poco a poco ha dejado atrás su pasado conflictivo para convertirse en uno de los rostros más perseguidos de la crónica social. Sin embargo, todavía no puede competir con Anabel Pantoja, a pesar de que la influencer es el único miembro de su familia que le ha mostrado apoyo y comprensión.

Anabel se ha desplazado hasta su Sevilla natal para vivir con pasión el enlace matrimonial que ha formalizado la relación de Isa Pantoja con Asraf Beno. La antigua tertuliana de Sálvame ha pronunciado un emotivo discurso que ha emocionado a los invitados. Lo llamativo es que no es la única que le ha dedicado unas palabras a los enamorados. Dulce Delapiedra, una de las grandes enemigas de Isabel Pantoja, también ha querido tener un gesto con Isa. Lleva años cuidando de ella, así que no podía faltar a la cita.

Anabel Pantoja posando antes de la boda / Instagram

Los amigos de Isabel Pantoja insisten en que la cantante no ha estado en la boda de su hija por culpa de Dulce. Supuestamente también ha influido que la colaboradora le ha pedido a Jorge Javier Vázquez que sea su padrino y que le lleve al altar. No obstante, el presentador dejó muy claro que no quería generar un nuevo conflicto familiar, por eso estaba dispuesto a no asistir al evento. El problema es que Isabel ya había tomado la decisión, de ahí la decepción de la joven Pantoja.

El discurso de apoyo de Anabel Pantoja

Horas antes del evento, Dulce Delapiedra escribió unas palabras en sus redes sociales para dejar claro que siempre va a estar al lado de Isa. «Por fin llegó el gran día de la boda de mi querida niña Isabel, que está de los nervios la pobre mía habiéndolo llevado todo a cabo. Ahora toca disfrutarla con todos los que te queremos cariño mío. Que seáis muy felices», publicó en Instagram. Después de esto le dedicó un bonito discurso delante de todos los invitados.

Dulce Delapiedra en ‘Deluxe’ / Telecinco

Anabel siguió los pasos de la mediática niñera y también leyó un texto en honor a su prima. Aunque este ha sido uno de los momentos más importantes de la ceremonia, hay otras escenas que pasarán a la historia de la crónica social. La influencer llevaba un vestido de la diseñadora Rocío Osorno y ha dado todos los detalles de su look. Esto quiere decir que no participará en la exclusiva, aunque hay otras escenas que son todavía más llamativas.

Una reportera de Telecinco se queda con el ramo de Isa Pantoja

Isa Pantoja mantiene de una relación especial con sus compañeros de Telecinco, por eso ha invitado a algunos rostros como Carmen Borrego, Lydia Lozano o Marisa Martín-Blázquez. Sin embargo, hay alguien que ha llamado mucho la atención: la reportera Leticia Requejo. Ha tenido la suerte de coger el ramo de la novia y lo ha mostrado en sus redes sociales.

Leticia Requejo mostrando el ramo de novia / Instagram

Hay una información que ha dado Marisa Martín-Blázquez en Fiesta que también es muy interesante. Isa Pantoja le mandó un mensaje a una de sus amigas prohibiéndole que fuese a su boda, pues antes del evento descubrió que le había traicionado. Sin embargo, esta persona hizo caso omiso a las advertencias de la joven y se presentó en la finca. La periodista Alexia Rivas asegura que el personal de seguridad tuvo que tomar cartas en el asunto. La protagonista de esta noticia es Aneth, concursante de Supervivientes.

Isa no puede confiar en todas sus amistades. En este sentido tiene muchos puntos en común con su madre, pues ambas se han llevado varios desengaños. No obstante, Marisa Martín-Blázquez insiste en que fue una boda muy emotiva. Anabel Pantoja tuvo mucho que ver en esto, a pesar de que ha puesto en riesgo el vínculo que le une a su tía Isabel. La tonadillera ya ha descubierto que su sobrina ha compartido tiempo y espacio con algunos de sus enemigos. En Fiesta han confirmado el enfado de la cantante.