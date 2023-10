Sevilla se viste de gala este viernes, 13 de octubre, para acoger uno de los enlaces más esperados de este 2023. Después de cinco años juntos, Isa Pantoja y Asraf Beno ponen el broche de oro a su historia de amor. Alrededor de las 17:30 horas, ha llegado a la Hacienda Al-Baraka, en Alcalá de Guadaira de la ciudad hispalense, Jorge Javier Vázquez, quien, precisamente, juega un papel importante en el enlace al ser el padrino de la novia.



Isa Pantoja se da el ‘sí, quiero’ este viernes con Asraf Beno / Redes sociales

Antes de traspasar los muros donde celebrarán su amor Isa y Asraf, Jorge ha querido atender a los medios de comunicación allí presentes. Sobre el rol que ejercerá en la ceremonia, el comunicador ha explicado que en ningún momento dudó en ser el padrino de Isa. «He hablado con ella esta mañana y me ha dicho que todavía no estaba muy nerviosa. También le he dicho que tenemos que ensayar el paseo porque tiene que salir perfecto y no dejar a nada a la improvisación», ha comenzado diciendo Jorge Javier, que llevaba unas gafas de sol.

Jorge Javier Vázquez atiende a la prensa / Gtres

Además, ha hablado de un supuesto escenario, que de producirse así, él ya sabe la decisión que tomaría. Es necesario mencionar que, dos de los grandes ausentes a la celebración son Isabel Pantoja y Kiko Rivera. En el hipotético caso de que ellos, finalmente, decidieran asistir, Jorge abandonaría el lugar. «Si en algún momento ella me dice que no salga porque está su madre o su hermano porque al final han querido venir le he dicho que no pasaría nada, que lo entendería», ha dicho el que fuera presentador de Sálvame.

Además, ha dejado claro que el motivo por el que la cantante no estará presente en el día más importante de su hija no tiene que ver con su presencia. De hecho, el presentador ha sacado a la luz una conversación que tuvo con Isa en el mes de agosto. «Isa, úsame como comodín. Sé lo que sucede con las bodas. Si tu madre decide ir a la boda o te reconcilias con tu hermano, yo no tengo ningún problema en quedarme en mi casa y que no pasa absolutamente nada y que lo entenderé perfectamente. O sea que yo, desde luego, no soy el motivo por el que Isabel Pantoja no esté hoy aquí», ha sentenciado.

Jorge Javier Vázquez es el padrino de la boda / Gtres

La carta de Jorge Javier a Isabel Pantoja

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez publicaba una carta en Lecturas en la que se sinceraba sobre la ausencia de la tonadillera en la boda de su hija. «Ayer me probé el smoking de la boda de tu hija. Chica, me queda espléndido. Fíjate que cada vez que me invitan a una boda siento que me clavan una daga florentina en mi pimpante corazón pero sin embargo me hace mucha ilusión ir a la de tu hija. Creo que es por mi egocentrismo. Porque voy a tener un papel destacado, no voy a formar parte del decorado», comenzó diciendo en la misiva. «Y voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda. El amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro.Porque la vida, tú y yo lo sabemos, querida Isabel, no es más que puro teatro», añadió.