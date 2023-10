El plan privado de Kiko Rivera en el día más especial de su hermana

Isa Pantoja y Asraf Beno están contando las horas para poder poner el broche de oro a su historia de amor, aunque no lo harán exentos de polémica debido al entramado familiar en el que se encuentra la colaboradora de televisión. Sevilla se viste de gala este viernes, 13 de octubre, para que la pareja se de el ‘sí, quiero’ ante la atenta mirada de sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la lista de asistentes se ha visto reducida porque hay dos notables ausencias que están dando (y mucho) que hablar. Ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera formarán parte de este día tan especial para Isa.

Isa Pantoja dando un beso a Kiko Rivera / Gtres

Horas antes de que tenga lugar la ceremonia, el cantante ha compartido una publicación en su perfil de Instagram con la que revela a sus seguidores el plan que va a realizar. A través de una imagen en la que aparece montado en una avión, Kiko ha dado a conocer que se dirige a Alicante para asistir a un «evento privado». Sin embargo, no ha revelado más detalles al respecto, lo que ha provocado un halo de misterio.

Kiko Rivera en una sesión de DJ/ Gtres

Aunque durante algún tiempo el DJ ha estado hablando de su vida privada ha cambiado su particular hoja de ruta. Está centrado en su trabajo, la música, algo que le ha apasionado desde siempre. De hecho, se puede decir que ahora se encuentra en uno de los puntos más álgidos de su trayectoria profesional. Pese a que desde este verano ya sonaba El mambo, no ha sido hasta ahora cuando el tema se ha hecho viral en las redes sociales. Por tanto, su visita a la citada ciudad podría tener algo que ver con ello, ya que su agenda de bolos se ha visto aumentada.

El distanciamiento entre KikoRivera e Isa Pantoja

Por todos es sabido que Kiko Rivera e Isa Pantoja han tenido varias idas y venidas en cuanto a la relación familiar que los une. Si bien siempre habían logrado solventar sus diferencias, parece ser, que de un tiempo atrás hasta ahora ninguna de las partes va a dar su brazo a torcer. Los diversos comentarios que han ido haciendo cada una de las partes en los medios de comunicación han hecho mella en su unión como hermanos.

Kiko Rivera saliendo del aeropuerto / Gtres

Sin embargo, el pasado verano, cuando Kiko fue operado del corazón en un hospital de Sevilla, su hermana se preocupó por su estado de salud. «Con mi hermano no tengo relación desde hace tiempo pero estoy enterada y lo importante para mí es que esté bien», declaró en aquel entonces en El programa de Ana Rosa.»La primera persona que me informa es mi madre de todo lo que ella sabe y con ella es con quien tengo contacto, ha cogido el teléfono y me lo ha contado», añadió. Pero esta vez, parece ser que no han podido dejara un lado las rencillas del pasado, por lo que Kiko Rivera no verá a su hermana Isa vestida de novia.