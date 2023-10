Isa Pantoja y Asraf Beno han sellado su amor ante notario este martes, convirtiéndose al fin en marido y mujer. Así lo confirmaban ellos mismos horas después en sus redes sociales con imágenes de este momento tan especial, en el que ambos estuvieron acompañados por la madre de Asraf y por Sonia, la mejor amiga de Isa y actual representante. Ellas ejercieron como testigos del íntimo acto que tuvo lugar en la localidad madrileña de Fuenlabrada y que es el preludio de la gran ceremonia que ambos celebrarán con sus más allegados el viernes en Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

De esta manera, se desmentía la supuesta mala relación que Isa tendría con sus suegros y cuyos rumores le han perseguido a lo largo de toda su relación con Asraf. Era ella misma quien, a comienzos de este año, no solo aseguraba que se llevaba bien con ellos sino que confirmaba que los padres de su ya marido quieren mucho a su hijo Alberto y que han cuidado de él cuando ella ha estado ausente.

La comida que preparó la madre de Asraf Beno tras su boda civil / Redes sociales

En concreto, la madre de Asraf no solo estuvo presente en la boda civil de la pareja sino que se esmeró en que todo saliese bien. Así lo explicaba su hijo a través de las redes sociales, donde mostraba una mesa repleta de comida: «Hemos hecho una mini celebración con todo esto que preparó mi madre», decía, antes de sorprender con el detalle que su progenitora había tenido con su nuera. «Y le ha regalado a Isa este collar que era suyo», escribía junto a la imagen de la mencionada joya.

El collar que la madre de Asraf Beno le ha regalado a Isa Pantoja / Redes sociales

Quien no estaba presente en la boda ni se la espera el próximo viernes es Isabel Pantoja. La tonadillera no tiene previsto acudir al enlace de su hija, que tendrá lugar en la hacienda ‘Al Baraka’ el la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. «A día de hoy, no tenemos relación. No va a ir a la boda, no lo sé. No la juzgo, y por eso no quiero que nadie la juzgue», confesaba Isa. Quien tampoco parece intención de ir es su hermano Kiko. Ni él ni su mujer Irene Rosales acudirán a uno de los días más importantes de la joven. Tampoco sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo, con los que esta mantuvo varios desencuentros tras la participación de Asraf en la última edición de Supervivientes.

Quien sí se espera que acuda a la boda es su prima Anabel Pantoja, con la cual mantiene una excelente relación, así como Jorge Javier Vázquez en calidad de padrino. Era Isa quien le pedía que ejerciese este papel por haber sido su «padrino televisivo» también: «Siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí y eso ha significado muchísimo», aclaraba. Y lejos de rechazar esta propuesta, el presentador recogía el guante dando por confirmada su asistencia y explicando el motivo que le había llevado a aceptar este rol: «Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña, conmigo no va a sufrir ningún rechazo», dijo en el programa Cuentos chinos.