Pese al veto que sufrió por parte de Mediaset, Kiko Rivera ha seguido manteniéndose como uno de los personajes más presentes de la actualidad de la crónica social de nuestro país. Hace tan solo unos días, el hijo de la tonadillera concedió una entrevista para el conocido podcast, The Wild Project, donde hizo un breve repaso de los momentos que marcaron un antes y un después en su vida, hablando sin tapujos sobre su adicción a las drogas o la nula relación que mantiene actualmente con su madre o con su hermana.

Pero, en medio de todo el vendaval familiar por el que atraviesa, Kiko Rivera se ha refugiado en la música y en su carrera como Dj, la cual ha conseguido, en las últimas horas, un éxito abrumador con uno de sus nuevos hits que se ha posicionado en el número dos de las canciones más virales de España en Spotify. Según los datos ofrecidos por la propia plataforma digital, el tema El Mambo ha conseguido un total de 176.200 oyentes y 575.007 reproducciones, las cuales siguen incrementándose por minutos. Así, este nuevo single se posiciona como uno de los mayores éxitos de su carrera detrás de los micrófonos, la cual siempre había estado ligada al hit que le lanzó al estrellato: Quítate el top.

En los últimos días, las redes de Kiko Rivera se han centrado en agradecer todo el apoyo que está recibiendo con la canción señalada, siendo consciente de que registrar datos tan altos supone un gran momento para su trayectoria musical. No obstante, no todo es oro lo que reluce y es que, al mismo tiempo que está viviendo un ascenso profesional muy valorado por sus fans, su faceta más personal parece no mejorar con el paso de los meses. Era el pasado 2020 cuando se emitía Cantora: La herencia envenenada, un formato que puso el broche final a la relación con su madre tras sacar a la luz todos los trapos sucios que habían estado ocultos a lo largo de los años con la herencia de su padre, Paquirri.

Kiko Rivera en una sesión de Dj/ Gtres

Han pasado tres años desde entonces pero el tiempo no ha curado las heridas entre madre e hijo, si no todo lo contrario. Las últimas declaraciones de Kiko en el podcast mencionado líneas más arriba dejan claro que por su salud, decidió no volver a retomar el contacto con su madre, pese a que momentos como su operación de corazón les hizo volver a verse las caras de nuevo.

Por otro lado, su hermana, Isa Pantoja, tampoco mantiene ningún tipo de relación con él. La hija pequeña de la intérprete de Marinero de luces se dará el «sí, quiero» con Asraf Beno el próximo 13 de octubre y, a pesar de que será uno de los días más especiales de su vida, Kiko no estará a su lado. Sin duda, será una celebración donde las ausencias familiares marcarán, de alguna manera, la dinámica, ya que, al igual que el Dj no asistirá, todo apunta a que su madre, Isabel Pantoja, tampoco lo hará. Fue la novia la que desveló ante las cámaras de Vamos a ver que actualmente no mantenía una relación idílica con su progenitora.

Todo lo mencionado son pruebas suficientes para confirmar que, pese a que Kiko está viviendo un momento muy bueno, profesionalmente hablando, lo cierto es que familiarmente, no puede decir lo mismo. Por decisión propia o por cuestiones ajenas, prefiere mantenerse al margen de todo lo vinculado con los apellidos que le catalogaron como un rostro conocido desde el primer día que llegó al mundo.